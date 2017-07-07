Разминирование полей и пастбищ Донбасса продолжается. Вместе с военными саперами и пиротехниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на Востоке Украины работают и группы гуманитарного разминирования. Их методы сильно отличаются от привычных.

Гуманитарное разминирование опасных участков на подконтрольных Украине территориях Донбасса продолжается полтора года. Но это только начало. Поисковые группы британской благотворительной организации HALO Trust работают в зонах, где недавно проходили боевые действия. Взрывоопасные предметы ищут не саперы, а так называемые деминёры.



Их задача – только найти и обезвредить. Утилизацию же находок проводят только специальные государственные службы.

Один из участков разминирования находится в Лиманском районе. Летом 2014 года здесь проходили ожесточенные бои за переправу через озера. За год работы поисковики сняли несколько растяжек, но до конца очистки еще очень далеко.

Поиск растяжек – это очень опасное дело, и поэтому все происходит медленно

«Мы зашли сюда и начали работы в мае 2016 года. Нами были обнаружены и сняты растяжки на гранатах Ф-1 и РГД-5. Здесь очень густая растительность, и это очень затрудняет работу. Поиск растяжек – это очень опасное дело, и поэтому все происходит медленно», – говорит супервайзер организации HALO Trust Владислав Головко.

В отличие от саперов государственных структур, которые проводят оперативное разминирование, поисковики исследуют местность более тщательно, а грунт – гораздо глубже. Это требует большого количества времени и сил.

Самое сложное – это, наверное, концентрироваться всегда, чтобы быть внимательным

«Самое сложное – это, наверное, концентрироваться всегда, чтобы быть внимательным. Нельзя отвлекаться. Когда жара или дождь, еще что-нибудь, тяжело сконцентрироваться. Но приходится себя держать в тонусе», – рассказывает деминёр Илья Онищенко.

В организации говорят, что разминирование на Донбассе характерно применением сторон конфликта различных видов вооружения. Кроме противопехотных, противотанковых мин, попадаются неразорвавшиеся снаряды крупных калибров. Иногда встречаются запрещенные виды установки мин. После работы групп гуманитарного разминирования, на соответствующую территорию выдается гарантия безопасности.

Мы даем гарантию того, что эта земля безопасна для любого целевого использования

«Мы, прежде всего, преследуем гуманитарную цель – помощь гражданскому населению. То есть, это – полная очистка опасных территорий от каких-либо взрывоопасных предметов. После очистки, которую проводит HALO или другая гуманитарная организация по разминированию, мы даем гарантию того, что эта земля безопасна для любого целевого использования. То ли это сельское хозяйство, то ли это зоны отдыха, то ли это объекты инфраструктуры», – рассказывает ассистент проектов HALO Trust Марина Лантух.



За полтора года работы на Востоке Украины поисковые группы гражданского разминирования нашли и обезвредили более 800 взрывоопасных предметов. Сегодня миссию поддерживают США, Великобритания, а также Финляндия, Германия и другие страны Евросоюза. В HALO Trust говорят, что будут работать до тех пор, пока это будет приносить пользу мирному населению Донбасса.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)