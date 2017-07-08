США і Південна Корея під час навчань відпрацювали удари по ракетній інфраструктурі КНДР

Два винищувачі США пролетіли вздовж кордону Північної Кореї та імітували нанесення удару по ракетній інфраструктурі КНДР у відповідь на ракетні випробування Пхеньяна. Навчання пройшли спільно з Південною Кореєю. Американські надзвукові стратегічні бомбардувальники B-1B Lancher пройшли над демілітаризованою зоною між Північною та Південною Кореєю у супроводі американського винищувача F16 та південнокорейських винищувачів F15 й імітували нанесення ракетно-бомбового удару по ракетній інфраструктурі КНДР та її підземних командних пунктах.

У заяві Південної Кореї сказано, що кожен бомбардувальник скинув 900-кілограмову керовану бомбу з лазерним наведенням, розраховану на знищення укріпленого бункера. Після скидання бомб літаки пролетіли до північнокорейського кордону, перш ніж повертатися на авіабазу.

6 липня президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає «деякі досить суворі заходи» у відповідь на випробування міжконтинентальних балістичних ракет у Північній Кореї, що відбулися на початку цього тижня.

Військові і вчені багатьох країн дійшли висновку, що Пхеньян навів досить правдиві дані про випробувальний політ у вівторок своєї нової балістичної ракети «Хвасон-14», що, за цими даними, належить до класу міжконтинентальних і, ймовірно, здатна сягнути території США в кількох місцях – на кшталт Аляски чи Гаваїв. Північнокорейське державне телебачення повідомляє, що за результатами випробування 4 липня ракета «Хвасон-14» досягла висоти 2800 кілометрів і вразила ціль після 39-хвилинного польоту.

Висновки Москви щодо дальності пуску ракет у КНДР суперечать заявам північнокорейської влади. Росія стверджує, що запущена Північною Кореєю 4 липня ракета мала середній радіус дії.

Американські експерти погодилися, що була запущена саме міжконтинентальна балістична ракета.

Росія 6 липня виступила проти схвалення підготовленого американськими дипломатами проекту резолюції Ради безпеки ООН, який містить засудження першого в історії КНДР пуску міжконтинентальної балістичної ракети. Заперечення Росії фактично блокують запропоновану США резолюцію, оскільки її ухвалення потребує консенсусу всіх постійних членів Ради безпеки.

Утім, як заявила посол США в ООН Ніккі Гейлі, опір Москви визнанню запуску Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети не заблокує наміри Вашингтона щодо посилення санкцій проти КНДР. За її словами, Сполучені Штати невдовзі запропонують таке посилення.

Створення балістичних ракет, як і ядерної зброї, заборонене для Північної Кореї резолюціями Ради безпеки ООН. Але Пхеньян не зважає на ці заборони й на вже чинні санкції й заявляє, що не піде на переговори з Вашингтоном про свої озброєння, доки США не припинять «ворожої політики» проти Північної Кореї.