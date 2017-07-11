Що Україні дасть «яструб» Маккейна? (Огляд преси)

У США визначилися з новим куратором українського питання – ним став дипломат і колишній представник США в НАТО Курт Фолкер. Газета «Сегодня» дізнавалася, чому його називають «яструбом» і які перед ним поставлені завдання. Більшість експертів видання вважають, що головна функція Фолкера – створити з української кризи історію успіху. Дехто вважає, що призначення Фолкера – частина великої гри. «Це крок Білого дому назустріч Маккейну, який є одним із головних ідеологів закріплення в законодавстві США антиросійських санкцій. Можливо, призначення Фолкера – це спроба американської дипломатії виграти час, щоб отримати простір для маневру і прийти до остаточного рішення щодо санкцій», – зазначає експерт газети «Сегодня» аналітик Інституту світової політики Микола Белесков. Заголовок статті – «Призначення: що Україні дасть «яструб» Маккейна».

Рубікон перейдено: через відсутність реформ МВФ відтермінував надання Україні чергового траншу кредиту. Після Революції гідності таке стається вперше, і це – дуже серйозний сигнал, наголошує газета «Україна молода». Утiм, прем’єр Володимир Гройсман запевняє позичальників iз МВФ, що всі взяті на себе зобов’язання Україна виконає. Хоча й зазначив, що має намір обговорити з МВФ виключення земельної реформи з нинішньої програми співпраці. Однак земельна реформа – не єдиний пункт, невиконання котрого перешкоджає отриманню кредиту. Про інші газета розповідає в матеріалі «Реформи.net, або Чому Верховна Рада йде на канікули, не забезпечивши жодного суттєвого перетворення».

Після 21 липня депутати підуть на канікули до вересня. Газета «Сегодня» дізнавалася, як перед відпочинком збираються попрацювати народні обранці, і що їм потрібно розглянути насамперед. Видання зазначає, що у парламентарів є шанси ухвалити пенсійну реформу і закони судової реформи, які вже пройшли перше читання.

Сьогодні Україна повернулась на шлях втілення Плану дій щодо членства із НАТО, який у свій час зупинили Кучма і Путін, пише газета «День». Видання коментує візит в Україну Північноатлантичної ради на чолі з генсекретарем Єнсом Столтенберґом, який вважає позитивним сигналом для України. Водночас експерти видання зауважують, що Київ навряд чи найближчим часом вимагатиме членства в НАТО. Про причини газета розповідає в статті «Ми чітко знаємо, що робити».

Візит держсекретаря США Рекса Тіллерсона в Україну має велике значення, наголошує в цьому ж числі «День». «Американська «машина», зокрема державний департамент, набирає обертів для практичної роботи в українському питанні», – переконує експерт видання. Він вважає, що цей візит свідчить, що американці посилюють свою політику в регіоні. І це позитивний сигнал. Про акценти від Тіллерсона докладніше розповідає газета «День».