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11 Липень 2017, Київ 17:56
#Точно
Понад мільйон гривень витратили в Кабміні на нещодавнє відрядження до Великої Британії – #Точно
11 Липень 2017, 17:44
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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