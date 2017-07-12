Після невдалої зустрічі Путіна з Трампом Кремль вирішив шантажувати США (огляд преси)

«Плани Москви на тріумфальне примирення із Вашингтоном виявилися необґрунтованими» – у статті під таким заголовком газета «День» коментує намір Кремля вислати з країни близько 30 американських дипломатів і накласти арешт на об’єкти американської власності в Росії. Видання пише, що цю інформацію варто сприймати як головний результат переговорів Трампа й Путіна. Це означає, що лідери ні до чого не домовилися і всі застереження спостерігачів про можливу домовленість між Вашингтоном і Москвою не збуваються. Москва не хоче зараз вступати в публічну полеміку, зберігаючи й надалі інтригу, що, мовляв, перезавантаження у відносинах можливе. Через це російська влада йде шляхом зливу інформації через підконтрольні мас-медіа і відбувається своєрідний шантаж або примус – стандартний підхід Росії. Кремль хоче змусити США до компромісу шляхом витоку інформації, а фактично шляхом шантажу, переконує газета.

Газета «Україна молода» зазначає, що найбільш ефективним способом схилити парламентаріїв до підтримки подання Генпрокуратури на зняття депутатської недоторканності з їхніх колег, стає демонстрація «документальних фільмів», знятих прихованою камерою, де народні обранці знімають маски і постають такими, як вони є. Видання пише, що попри резонансність «справи Розенблата» очікувати, що корупційним схемам найближчим часом буде покладено край, не варто. Якщо припустити, що Юрій Луценко таки серйозно взявся за викорінення корупції, на якій тримається владна верхівка, це означає, що він замахнувся здійснити в Україні щонайменше «Велику Французьку буржуазну революцію», коли на зміну становому суспільству з окремим правом для феодалів і для простолюду прийшло демократичне суспільство, де всі рівні перед законом. Про те, які шанси на перемогу Генпрокуратури у боротьбі з корупцією, «Україна молода» розповідає в матеріалі «Блат від Розенблата».

Україна сьогодні вп’ятеро відстає за паритетом купівельної спроможності частки ВВП, що припадає на душу населення, від країн Євросоюзу. Про те, як держава може вийти на рівень розвинутих держав, аналізують експерти газети «День».

Державне агентство лісових ресурсів України опублікувало оптимістичні підсумки півріччя: з початку року вдалося відновити 44,5 тисяч гектарiв лісу. Хоча, як пише газета «Україна молода», незаконні вирубки лісових заповідників по всій Україні продовжуються. Їх найчастіше приписують корупційним змовам держструктур iз кримінальним бізнесом. Тільки останніми днями розгорілися два резонансних скандали. Про них йдеться в статті «Знищ заповідник – посади деревинку?..»

У російській пропаганді величезне місце відводиться перемозі над нацистською Німеччиною. Однак, як зауважує газета «Голос України», чомусь активно замовчується той факт, що саме російські військові формування в складі вермахту були наймасовішими з усіх національних підрозділів. При цьому нинішній прапор Росії – триколор, був основним прапором російських колабораціоністів, а «георгіївська стрічка» разом із георгіївськими хрестами – головними їхніми знаками й нагородами. За різними підрахунками, майже два мільйони росіян склали присягу на вірність Гітлеру й воювали проти СРСР і її союзників. Найзавзятішими в цій боротьбі виявилися козачі формування. Докладніше про них «Голос України» розповідає в публікації «Російські козаки – найжорстокіші карателі Другої світової».