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Контрасты Врубовки: пять рождений на сорок смертей, агродемпинг и близость фронта. Впрочем, небольшой прифронтовой городок Луганщины живет не только проблемами, но новшествами. Какими – узнавало Радио Донбасс.Реалии

В поселке городского типа Врубовка Попаснянского района праздник – окончание посевной. До линии разграничения отсюда всего 12 километров, но это местных жителей не пугает. К взрывам здесь привыкли давно.

Трудились не переставая даже в 2014-м. Руководитель хозяйства «Світанок» Николай Пасевич вспоминает: урожай собирали под дождем из боеприпасов.

«В 2014 году, когда нас освобождали, мы косили. По полям шли танки, а мы косили. Когда начинали стрелять, мы прятались, ждали когда отстреляют. А куда деваться?», – задается вопросом фермер.

До войны Врубовка была самым большим производителем гороха, рассказывает Виталий Сович, агроном «Світанка». Основными покупателями были ныне оккупированные Стаханов, Луганск и Донецк.

«Мы рисковали. Занимались в свое время горохом, были самыми большими производителями в области. Горох – это прекрасный предшественник под пшеницу, он облагораживает почву, компенсирует запасы азота. Но вопрос сбыта», – разводит руками агроном.

Теперь основными культурами стали подсолнух, кукуруза и пшеница, но даже их сложно продать по среднерыночной цене.

«Здравствуйте, хотим продать зерно второго класса», – пересказывает свой диалог с покупателями Сович.

– Мы готовы купить по 4 гривны;

– Хорошо, нас цена такая устраивает.

– А где вы находитесь?

«Как только мы отвечаем, то цена становится 3 гривны».

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Молодые люди стараются уехать из Врубовки

Заработать себе на хлеб во Врубовке можно только в агросекторе.

«Куда тут у нас, кроме сельского хозяйства, можно пойти? Вы сами видите, что у нас ничего больше нет», – говорит тракторист Сергей.

Неудивительно, что молодые люди стараются из Врубовки уехать. Отсюда и катастрофическая демографическая статистика – пять рождений на сорок смертей.

«Молодежь есть, но она, как только на ноги становится, «улетает» в Харьков, Днепр, Киев…», – вздыхает глава поселкового совета Виктор Кравец.

Проблема с кадрами, по словам Кравца, есть и в школе: «Детки пошли в первый класс, не было учителя младших классов. Мы привлекли девочку из училища, но она месяц поработала, и ушла, потому что ее не устраивает ситуация у нас».

А вот директор врубовской школы Елена Ярина его слова опровергает.

«Во Врубовке одна школа, почти 100 детей обучаются. Недостатка учителей у нас нет. Может быть где-то по району эта проблема есть, но не у нас», – утверждает она.

В одном поселковый голова и директор школы сходятся – близость линии фронта – это не только беда, но и возможность решить давно накопившиеся проблемы.

В школе, за деньги международных гуманитарных организаций, полностью заменили окна и двери, закупили мебель и спортивный инвентарь. В планах на этот год – замена кровли, утепление фасада и оборудование спортивной площадки.

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Виктор Кравец отмечает, что ситуация в медицинской сфере в прифронтовых районах относительно неплохая.

«Вроде, с одной стороны, горе, а с другой – оно и хорошо (что Врубовка находится на линии фронта). На нашей территории три ФАПа, во всех ФАПах сделан капитальный ремонт, завезено оборудование», – говорит Кравец.

Но поможет ли критическая ситуация выживанию села в целом? Так или иначе, но от международников это зависеть никак не будет.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)