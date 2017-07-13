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Шесть с половиной тысяч книг планируют развести в сентябре по библиотекам юго-восточных регионов активисты группы «Информационное сопротивление». Главная цель, чтобы в библиотеке каждого райцентра должна быть правдивая военно-историческая литература, в том числе и о событиях на Донбассе. Это нужно чтобы снять любые спекуляции на эту тему. Одна из книг называется «Вторжение в Украину». Ее авторы – военные эксперты, историки, волонтеры, лидеры группы «Информационное сопротивление».

«Книжное нашествие» – так назвали свою акцию активисты движения «Информационное сопротивление». В сентябре организаторы планируют развезти 500 комплектов состоящих из 13 книг на историческую и военную тематику по всем районным библиотекам юго-востока Украины. В список книг войдет десятитомник «История без цензуры» а также книга «Вторжение в Украину», в которой описаны события, начиная с так называемой «Русской весны» 2014 года.

Главная цель, чтобы в каждой районной библиотеке районе был комплект непредвзятой исторической литературы, чтобы его могли использовать краеведы, местные учителя или просто интересующиеся граждане, чтобы избежать исторических спекуляций, рассказывает организатор акции «Книжное нашествие» Алексей Копытько.

Исторические темы являются наиболее дискуссионными и провоцируют исторические информационные атаки, поскольку россияне видят в них больное место

«Мы увидели, что исторические темы являются наиболее дискуссионными и провоцируют исторические информационные атаки, поскольку россияне видят в них больное место. И с точки зрения восприятия и не восприятия тех или иных событий и героев. Не у всех библиотек есть возможность такие книги покупать. Люди интересуются, кто-то пытается покупать через сайты. Но если для жителей Харькова или Днепра это не проблема, то у жителей небольших городов могут возникнуть трудности», – отмечает Копытько.

«Вторжение в Украину» попала в список рекомендованной литературы для польской армии

Книга «Вторжение в Украину» это анализ оперативной информации из зоны АТО, начиная с апреля 2014 года. В ней описаны пророссийская агитация, накачивание региона оружием и российскими военными. Раздел информационной агрессии писали эксперты разведки, главы о вооружении российских военных и боевиков редактировали кадровые офицеры ВСУ. Авторы старались не перегружать книгу специальными терминами, чтобы она была доступна широкому кругу читателей. Однако «Вторжение в Украину» сразу попала в список рекомендованной литературы для офицеров польской армии, рассказывает редактор книги, лидер группы информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

Закончив писать книгу, мы сразу поняли, что нужно писать продолжение. Чем бы не закончились события на Донбассе, тот опыт который Россия сейчас получает, они будут готовы использовать в любой другой точке, например на Балтике

«Закончив писать книгу, мы сразу поняли, что нужно писать продолжение. Россияне не стоят на месте, они продолжают искать пути повышения своей эффективности. Последний год посвящался созданию и развитию административной системы управления. Хотя по факту это управление войсками и оккупация, а не гражданская администрация. Чем бы не закончились события на Донбассе, тот опыт который Россия сейчас получает, они будут готовы использовать в любой другой точке, например на Балтике».

Чтобы напечатать книгу «Вторжение в Украину» в активистов денег не было, поэтому пришлось уступить авторские права издательству в обмен на небольшой тираж. Также организаторы акции «Книжное нашествие» собираются организовать ряд встреч и лекций на военно-исторические темы в городах, куда будут привозить книги.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)