Непопулярні реформи потрібно здійснити цього року (огляд преси)

Наступного року втілити в Україні складні реформи з непопулярними рішеннями буде неможливо, стверджує експерт тижневика «Країна». 2018-й – передвиборний рік. Ключові учасники президентських і парламентських перегонів не будуть зацікавлені в ухваленні ризикових рішень. А зараз ще є така можливість, наголошує політолог Володимир Фесенко. Він зазначає, що в парламенті, як і в суспільстві, є величезні конфлікти інтересів – політичних, ідеологічних, економічних, бізнесових. Це заважає досягненню згоди. Серед позитивних тенденцій експерт називає активізацію НАБУ. Хоча її наслідки неоднозначні. Ті, по кому Антикорупційне бюро чи Генпрокуратура можуть ударити, організовуються для відсічі. Це початок нових серйозних конфліктів, попереджає тижневик.

Газета «День» стверджує, що основне завдання Путіна сьогодні – позбутись ізоляції Росії і знайти порозуміння зі США та Заходом, повернувшись до складу головної ліги світових гравців. За будь-яку ціну – за рахунок шантажу, компромісів та спокушання західних еліт. Але тут, як зазначає видання, важливим є одне: повернутися, не втрачаючи обличчя і змусивши США врахувати її пакет вимог. Вміст пакету передбачає визнання «інтересів» Росії у пострадянському просторі та її права на інтерпретацію основних принципів міжнародних відносин. У Гамбурзі Путін здобув принаймні тактичну перемогу, ставши учасником західної тусовки, зазначає видання. Йдеться про міні-саміт із Трампом і сніданок у форматі «Трійки» з Меркель і Макроном. Але якщо йдеться про сутнісне наповнення його гамбурзького вояжу, воно ледь помітне. Конкретніше «День» розповідає в матеріалі «Путін-Трамп-ПостГамбург».

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові потрапила під приціл реорганізації. «Реформа чи нищення інституції?» – у статті під таким заголовком газета «День» пропонує думки експертів. Більшість вважає, що потрібно залишити академію у Львові. Там існує єдина база – матеріально-технічна, викладацький склад тощо. Система налагоджена і вона працює. Розпорошувати це, означає додаткові великі витрати, які під час війни можна спрямувати на інші цілі з більшою ефективністю. Докладніше про те, що відбувається з військовою академією – ліквідація, розширення чи переїзд, і наскільки це пов'язане з реформами, з'ясовувала газета «День».

Якою мірою реформа системи української охорони здоров'я, чергова спроба якої зараз здійснюється, стосується відомчої медицини? Чи уціліла вона в процесі реалізації реформаторських проектів? І наскільки необхідна? Медичну тему досліджувала газета «Голос України».

Німеччина успішно впроваджує трансформацію національної енергетики і пропонує Україні аналогічний шлях розвитку. Чи наважиться Київ на подібні експерименти, розповідає газета «День» у статті «Життя за рахунок вітру та сонця».

Древній Київ мав міцні зв'язки з Європою. Про це засвідчують сто п’ятдесят артефактів часів Київської Русі, знайдених під час археологічних досліджень літописного граду княгині Ольги – Вишгорода, які нині експонуються в Національному музеї історії України. Докладно про знахідки і висновки вчених-археологів розповідає газета «Голос України».