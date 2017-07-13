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Радіо Крим.Реалії | Подушний податок і Аксьонов в ролі архітектора
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13 Липень 2017, Київ 13:34
#Точно
Понад 130 тисяч гривень зараховано до Благодійного фонду Петра Порошенка із зарплати президента протягом півроку – #Точно
13 Липень 2017, 12:37
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
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#Точно
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