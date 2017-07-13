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13 Липень 2017, Київ 13:34
#Точно

Понад 130 тисяч гривень зараховано до Благодійного фонду Петра Порошенка із зарплати президента протягом півроку – #Точно

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ Сторінка проекту Радіо Свобода&nbsp;#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода #Точно

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