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Российский полковник Игорь Гиркин (Стрелков) – идеолог «Новороссии» и полевой командир боевиков в Славянске и Донецке – вызвал главу Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального на публичные дебаты. Одна из предложенных Гиркиным тем – что Навальный будет делать с Донбассом и Крымом в случае победы на президентских выборах. Алексей Навальный принял вызов. Что происходит с российской оппозицией? И может ли Украина рассчитывать на политическое решение конфликта на Донбассе и оккупации Крыма в случае победы Алексея Навального на выборах? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили политолог Олеся Яхно, директор «Дома свободной России» Григорий Фролов и правозащитник Даниил Константинов.

Удивлена согласием Навального участвовать в таких дебатах. Гиркин относится к тем людям, которые начали войну на Донбассе

​Олеся Яхно: Удивлена согласием Навального участвовать в таких дебатах. О каком «патриотизме» или «национализме» можно говорить с Гиркиным, если он относится к тем людям, которые начали войну на Донбассе?

Что может получить Навальный от таких дебатов? Рейтинга ему эта встреча не добавит.

Переубедить людей, которые видят патриотизм и национализм, в том числе, через необходимость экспансии, он все равно не сможет. А пытаться выглядеть хорошо за счет слабого и маргинального в политическом поле Гиркина – это очень просто и прямолинейно. Я плюсов здесь для Навального не вижу. Гиркину это выгодно – он таким образом заявляет про себя в очередной раз.

Гиркин во время дебатов может и что-то ляпнуть, что потом в Гааге пригодится

​Григорий Фролов: Алексей Навальный – один из главных популяризаторов публичных дебатов. С 2011 года он неоднократно выступал на таких встречах с разными политиками. И это одна из его «фишек».

Касательно встречи с Гиркиным – эта беседа будет полезна для многих лиц. Во-первых, Гиркин во время дебатов может и что-то ляпнуть, что потом в Гааге пригодится. Во-вторых, Навальный сможет показать свою позицию по поводу ситуации в Украине.

Даниил Константинов: Не считаю обоих русскими националистами потому, что в риторике своей они содержат элементы русского национализма. Алексей Навальный относится к либеральному лагерю российской оппозиции, а Гиркин-Стрелков – к национально-патриотической. И у Гиркина подход 90-х годов, когда во всем говорилось об угрозе нападения, о проблемах, которые создает Америка. Я считаю, что такие методы уже изжили себя.

– Если одна из целей Навального переманить электорат со стороны Игоря Гиркина, получится это? Учитывая, что аудитория Игоря Гиркина – это люди, которые поддерживают «русский мир», защиту русскоязычных на Донбассе и в Крыму и так далее.

Олеся Яхно: Не думаю. Даже на уровне языка, не считаю, что Алексей Навальный будет более радикальные вещи говорить, чем Гиркин. Скорее наоборот. Вот если говорить про «национализм», именно в том смысле, как его понимает Гиркин, то, конечно же, Навальный будет более умеренно выглядеть. И как эта встреча ему поможет, если наоборот аудитории Гиркина нужны более радикальные вещи.

– Это большая аудитория, которая верит в фашизм в Украине, в украинизацию и такое прочее?

Олеся Яхно: Это сложно разделить. В фашизм не все верят, конечно. Или в то, что тут русофобия. Многие считают ошибочным действия Российской Федерации на Донбассе. А вот в отношении Крыма – там другая история.

Гиркин являлся символом так называемой «русской весны»

​Григорий Фролов: Нужно не забывать, что некоторое время назад Гиркин являлся таким себе символом так называемой «русской весны». И его ядерная аудитория… Она непримирима и хочет до Берлина дойти. В тоже время, есть большая российская аудитория, которая знает: кто на самом деле этот человек, его позиции. Вот с этой аудиторией разговаривать можно и нужно.

На сами дебаты тоже будет интересно посмотреть: Навальный – человек с юмором, а Гиркин – с серьезными комплексами.

– И Гиркин, и Навальный постоянно критикуют Владимира Путина. Это может их объединить в будущем?

Гиркин является террористом и военным преступником

​Григорий Фролов: Тот факт, что Гиркин является террористом и военным преступником – это не внутренняя дискуссия украинская. Я уверен, что Навальный так же считает. Никакие объединительные речи звучать не будут.

Единственная взаимовыгода – они просто пропиарятся. Гиркин из той помойной ямы, в которой сидел последний год

Единственная взаимовыгода – они просто пропиарятся. Гиркин из той помойной ямы, в которой сидел последний год, вылезет и покажет свету, какой он – патриот.

Со времен начала конфликта на востоке Украины в лагере русских националистов, к которым некоторое время себя относил и Алексей Навальный, произошел чудовищный раскол на националистов имперских, поддерживающих великого вождя в украинской войне, и на националистов, которые за Украину. С тех пор националисты, поддерживающие Путина, постоянно маргинизировались, потому что никому такие не нужны. Как можно быть националистами, если вы «топите» государство. А в лагере второго варианта националистов произошел разгром, потому что их лидеров посадили.

– Если Алексей Навальный будет у российской власти, может ли Украина рассчитывать на политическое решение конфликта на Донбассе и вопроса аннексии Крыма?

Олеся Яхно: Ни один политик не может выйти и сказать: «Я верну Крым!», потому что у них есть статья, и по ней этот человек будет вести уголовную ответственность. Не должно быть таких иллюзий, что кто-то выйдет и об этом заявит, а главное – внутри еще и поддержат. Нет! Начинать надо не с Крыма, а того, какой политик сможет сформировать актуальные задачи для России. Не задачи: давайте кого-нибудь захватим, а задачи: давайте займемся реформами в своей стране. Этого сейчас в России нет.

Если к власти в Российской Федерации придут конкретные представители оппозиции, то война на Донбассе закончится сразу

​Григорий Фролов: Цель оппозиции – поставить локомотив «Российская Федерация» на рельсы нормального демократического развития. Если к власти в Российской Федерации придут конкретные представители оппозиции, то война на Донбассе закончится сразу, так как они прекратят финансирование этого региона.

С Крымом будет тяжелее – его не вернут на следующий день, так как надо проводить определенные демократические процедуры, через которые нужно проходить.

ЭФИР ПОЛНОСТЬЮ:

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)