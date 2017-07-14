Тигри екс-міністра, лев-«мажор» і ведмідь-артист: як живуть хижаки в одному з центрів реабілітації

Циркові артисти, улюбленці екс-міністрів та іграшки у руках своїх власників – 56 великих тварин знайшли свою домівку у Василівці, районному центрі Запорізької області. Тут діє приватний реабілітаційний центр для великих хижаків. Кожен його мешканець має власну неповторну історію.

Леви, ведмеді, тигри та леопарди – всі вони мешкають у приватному реабілітаційному центрі для хижаків у Запорізькій області. Його засновник – художник Олександр Пилишенко.

«З семи років прийшла в мені голову думка, прочитавши цікаву книжку. Потрапила мені в руки книжка, де описувалось, як первісні люди і дикі тварини живуть поруч, разом. Це було фантастичне оповідання на той час. Мені однаково важко було уявити, що людина може полетіти у космос чи жити з такою твариною. У космос мені не довелось полетіти, а з хижими тваринами вийшло», – ділиться історією свого захоплення дикими тваринами Олександр.

Історія реабілітаційного центру почалася 15 років тому, коли Олександр привіз до Василівки з Ялтинського зоопарку перше левеня на ім’я Катя. Відтоді родинне подвір’я Пилишенків дало притулок десяткам диких тварин.

Міністерські тигри та леви-«мажори»

У кожного з мешканців центру своя історія. Олександр Пилишенко показує два вольєри, де живуть пара ведмедів та тигрів. У Запорізьку область вони переїхали у квітні 2014-го року, а раніше мешкали на Київщині та належали екс-міністрові доходів і зборів часів Януковича Олександрові Клименку.

«Два ці чудові тигри, хлопчик Чіпа і його брат Чапа, і поряд у вольєрі мешкають ведмеді Міша і Маша. Ці чотири великі тварини приїхали до нас із Києва, а до цього мешкали на дачі міністра податкової інспекції. Так склалось, що людина виїхала за кордон. Тварини залишились не потрібні нікому і ми буквально у новинах побачили інформацію, що вони потребують опіки. Ми запропонували свою допомогу. Через його речника зв’язалися з цією людиною. Знайшли точки дотику і з того часу ці тварини живуть у нас», – розповідає Олександр Пилишенко.

Є тут і свій «мажор». Так жартома засновник реабілітаційного центру кличе молодого лева Тора, що з подружкою мешкає у величезному вольєрі. «Мажор» народився і продовжує жити в центрі, однак має свого власника.

«Був гість з-за кордону. Ми хотіли чимось його здивувати – він взяв на руки малюка. І сказав: «А можна я зроблю так, що він більш ні до кого не піде на руки? Буде тільки моїм». З тих часів пройшло більше трьох років. Цей хлопчик на руки йде лише до свого власника. У нього є свій власник, свій батько, який розуміє, що вдома утримувати його не зможе, але в кваліфікованому центрі фахівці зможуть надати йому допомогу і кваліфікований догляд, тому Торік має свого батька, але живе в нас», – пояснює Олександр.

«Нам регулярно телефонують, аби розселити ще кількох тварин»

А поруч з вольєром Тора на окремо відведеній території грається пара ведмедів. Вона – колишня циркова артистка, яка залишила сцену через брак «артистичних талантів». А він – «злочинець», якого, за рішенням суду, мали приспати, але хижак знайшов нове життя у реабілітаційному центрі. Влітку 14-го ведмідь на приватному подвір’ї на Полтавщині відкусив руку дівчинці-підлітку, що годувала його. Олександр Пилишенко розповідає: тварину-ведмежа тримали на ципку та використовували для тренування бійцівських собак.

«Два з половиною роки він сидів на ланцюгу. Коли він став небезпечний, навіть без зубів, його викупив чоловік, у якого були свої земельні угіддя. У десятьох квадратних метрах цей «хлопчик» жив ще кілька років. Ті люди, що працювали на території помістя… Один привів дівчинку 11-ти років і дозволив погладити ведмедя і погодувати печивом», – каже засновник центру.

Зараз на території реабілітаційного центру працюють будівельники – зводять нові вольєри для хижаків. Олександр Пилишенко каже, до нього постійно звертаються з проханням прийняти нових тварин та із занепокоєнням говорить про можливу заборону використання диких тварин у циркових виставах.

«Для мене особисто це загрозливо, що я дізнаюсь, що декілька сотень тварин будуть вбиті. Ніхто ж не потурбувався, що треба надати їм умови для проживання, для того, щоб вони зустріли десь старість. Як ми виходимо з цієї ситуації? Чуєте там працює бетономішалка, варимо арматуру – готуємо умови, аби приймати нових утриманців... До нас регулярно телефонують, щоб розселити ще кількох тварин, які в Україні регулярно цього потребують», – каже Олександр.

На сьогодні у Пилишенка мешкає найбільша кількість в Україні хижаків, що проживають в неволі – 56 тварин. За час існування центру тут народилось 50 африканських левів та 7 амурських тигренят.