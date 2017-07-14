П’ять років повноважень народних депутатів – це забагато (огляд преси)

Газета «Сегодня» виставила Верховній Раді оцінки за нинішню сесію. Двійок виявилося більше, ніж п'ятірок. Так, через провалену медреформу газетярі виставили парламенту «трійку». Більш високу оцінку, на думку журналістів, депутати не заслужили, навіть з огляду на майже 900 правок, які вони спробували внести в документ. А ось правознавство в цьому політсезоні парламент здав на «відмінно». Цю оцінку він заслужив скасуванням «закону Савченко» (за яким вийшло на свободу 10 тисяч злочинців) і рішенням реформувати Конституційний суд. З іншими оцінками роботи парламентаріїв газета знайомить в статті «Рада перед канікулами».

«Вибори треба проводити частіше» – у публікації під таким заголовком «Газета по-українськи» пише, що вища політика в Україні базується на «договорняках». Зверху – між олігархами, нижче – між депутатами

й керівниками фракцій, Адміністрацією президента і Кабміном. Цю систему може переламати лише президент. Для цього він сам має звільнитися від кругової поруки найближчого оточення, віддати його під розслідування, переконує експерт газети політолог Олександр Кочетков. Інший експерт видання – журналіст Юрій Бутусов вважає, що ситуацію повинні змінювати виборці. Розуміти, за кого голосують. До того ж п’ять років повноважень народних депутатів – це забагато, вважає він. Термін їх перебування на посаді потрібно скорочувати до двох-трьох років. Політична еліта має швидше оновлюватися природним шляхом. Тоді система буде динамічніша і гнучкіша, а відтак – ефективніша, зазначає експерт «Газети по-українськи».

19-й саміт Україна-ЄС обіцяв стати одним з найуспішніших, а виявився одним з найсумніших з усіх самітів Україна-ЄС, пише газета «День». Києву радять подолати корупцію і запастись терпінням на шляху реалізації європейських прагнень. Видання пише, що ЄС продемонстрував, що еволюціонує у дедалі закритішу структуру, яка не дозволяє собі стратегічне мислення, натомість воліє мислити короткими термінами – від реформи до реформи, від траншу до траншу. Докладніше з враженнями від 19-го саміту Україна-ЄС газета знайомить у статті «Як не зазнати поразки від самих себе».

На четвертому році війни Олександр Турчинов виходить із майже радикальною пропозицією – назвати війну – війною, окупацію – окупацією, а агресора – Росію. Причому саме на законодавчому, а не декларативному рівні. Однак, як переконують експерти газети «День», законопроект Турчинова не дасть потрібного ефекту. Зараз необхідна грамотна політика з реалізації Мінських домовленостей. Натомість цей законопроект їм суперечить, чим покладає відповідальність на Україну тим, що вона ініціює вихід із мирного плану врегулювання конфлікту, наголошує експерт газети.

Валерія Гонтарева, котра подала у відставку ще у квітні, все одно залишається фактичним керівником НБУ, констатує газета «Україна молода». Щоправда, весь останній час вона перебувала у відпустці й повернулася з неї зовсім нещодавно. Поки Гонтаревої не було, замість нею процесами керував її перший заступник Яків Смолій. Він нібито залишатиметься на чолі Нацбанку доти, доки Верховна Рада офіційно не призначить наступника Гонтаревої. Однак парламентарії робити це аж ніяк не квапляться. Про те – чому Нацбанк i досі залишається без керівництва, і які ще ротації не поспішають ухвалити депутати, «Україна молода» розповідає в матеріалі «На «безголов’ї» і Гонтарева – голова».