Автостоп і CouchSurfing. Альтернативні способи відпочити, збагатившись враженнями та заощадивши кошти

Автор: Даша Турукало

Літо – це час активного відпочинку та пізнавальних подорожей. Цьогоріч, з початком дії «безвізу» між Україною і країнами Євросоюзу, процедура перетину кордонів для українців стала простішою, а це означає, що охочих побачити світ стане в рази більше.

Однак, будь-яка мандрівка – це значні фінансові витрати, не кожний гаманець зможе витримати бодай кількаденну подорож у межах батьківщини, не говорячи вже про закордонний тур Європою, скаржаться туристи. До того ж, іноді за пунктами розплановані поїздки набридають, а вибагливі подорожуючі прагнуть чогось яскравого та спонтанного.

Як же заощадити кошти та задовольнити свої мандрівні амбіції, зробивши відпустку по-справжньому незабутньою?

Досвідчені туристи вже давно замінили автобусні квитки на мапи автомобільних доріг, зручні полиці плацкартів – на намети та спальні мішки, а бронювання хостелів чи готелів – на онлайн-сервіс CouchSurfing. Вони не знають, де опиняться завтра, але точно знають, що нудьгувати їм не доведеться.

Як подорожують студенти, Радіо Свобода розповіли Карина Сайфудінова, Мар’яна Федас та Анна Мегас. А мова йтиме про автостоп та каучсерфінг.

Ці альтернативні способи провести відпустку вже давно відомі й українським туристам, щоправда, не всі наважуються ризикнути вийти з дому з рюкзаком та мапою назустріч пригодам.

А на край світу довезете?

Мар’яна Федас: «Вперше я вирушила автостопом тому, що це цікаво, як гра: ніколи не знаєш, як далеко і які люди тебе підвезуть. Пізніше автостоп став необхідністю – коли маєш велике бажання побачити світ, але грошей зовсім не вистачає».

​Історія сучасного автостопу бере свій початок від появи першого автомобільного транспорту, а неабияку роль у популяризації цього способу пересування зіграли хіпі: члени цієї субкультури прагнули мандрувати навколо земної кулі та знайомитися з новими людьми, не витрачаючи грошей.

Анна Мегас: «Автобуси і потяги – це дуже нудно. Ти знаєш, коли і куди приїдеш і всю поїзду проведеш, втупившись у телефон. А автостоп – це завжди пригоди. Ти не знаєш, з яким водієм поїдеш і чи зрушиш з місця взагалі. Автостоп допомагає долати сором’язливість, мовний бар’єр, вчить орієнтуватися у картах та думати наперед. А найважливіше – це культурний обмін. Ти ніколи не пізнаєш місто чи країну, фотографуючись біля визначних місць. Але спілкування з місцевими допомагає краще пізнати цей світ і людей навколо».

​Автостоп – це не тільки можливість безкоштовно, зі згоди водія, дістатися з пункту А в пункт Б, найперше, – це взаємна вигода: для водіїв вона полягає в спілкуванні та обміні певним досвідом, вони шукають собі співрозмовника, щоб скоротити відлік часу у дорозі та, бува, не заснути за кермом, для автостопера ж – це важлива практика різностороннього спілкування з людьми та висока швидкість й зручність пересування.

Карина Сайфудінова: «Я зазвичай апелюю до трьох причин, чому я обираю автостоп, замість будь-якого іншого виду транспорту.

По-перше, ти ні від кого не залежний. Ані від часу, ані від грошей. Ти сам вирішуєш, коли почати свою подорож і коли її закінчити, корелюєш маршрут і графік, відповідно до потреб і бажань.

По-друге, я вважаю, що кожна вільна хвилина має бути заповнена спогадами та емоціями. Автостоп – це суцільна пригода. Кожна нова автівка дорівнює новим знайомствам, досвіду, знанням, а отже, емоціям та спогадам.

По-третє, ти ніколи не знаєш, що чекає на тебе за наступним поворотом. Це можливість пришвидшити роботу свого мозку, випробувати свій ліміт і оголити внутрішній стрижень. Ти краще розумієш, хто ти є і на що ти здатний»

На гостину до незнайомців

З питанням транспорту вирішили. Наступний крок – пошук даху над головою.

Якщо Ви загартований походами турист, то, про запас, завжди є варіант розкласти намет у громадському парку міста, в якому Ви опинилися, чи іншому дозволеному місці.

Або ж Ви можете скористатися всесвітнім онлайн-сервісом CouchSurfing, який дозволяє його учасникам безкоштовно знайти собі місце для ночівлі під час подорожі.

Карина Сайфудінова: «Перше і найголовніше, що варто знати про каучсерфінг – його первісна мета. Це не безкоштовна ночівля, як багато хто помилково вважає. За шанс залишитись на ніч у домі чужої людини ти мусиш платити. Щоправда, не у фінансовому еквіваленті. Каучсерфінг – це обмін досвідом і дружба культур. Отож, ти розплачуєшся знаннями, ідеями, веселими історіями та власною компанією, врешті-решт. Навіть якщо втома валить із ніг, потрібно проявити повагу до людини, що тебе приймає, і спробувати зробити її вечір дійсно веселим. Однак це правило працює не завжди. Воно залежить від кожної конкретної ситуації. Варто пам’ятати про обов’язок кожного серфера – лишити приємний спогад про свій візит».

​Дослівно «couch surfing» перекладається з англійської як «мандрівка диванами».

Реєстрація на сайті дозволяє подорожуючому за різними параметрами обрати прихисток на кілька ночей.

Для туриста каучсерфінг – це ще одна можливість розвивати свої комунікативні здібності, знайомитися з новими людьми та глибше зануритися в культуру та атмосферу тієї місцевості, в якій він опинився.

Мемуари мандрівників

Карина Сайфудінова: «Під час однієї подорожі нас підібрали бритоголові та золотозубі водії на гелентвагені. На вулиці темнішало, траси порожніли, а ми з хлопцями з 90-х зупинялися ледь не в кожному селі, аби передати пакети з невідомим вмістом і збити гроші з місцевих боржників. Хоча якими б брудними справами вони не займалися, пани на гелентвагені зробили для нас багато добра. Коли вони довезли нас до місця призначення, виявилось, що обмінні пункти вже не працюють, а нам конче потрібно було поміняти гроші, адже ми їхали за кордон. Довго не думаючи, ми зателефонували знайомим злочинцям, вони повернулись за нами і посеред глухої ночі повезли до будинку валютника. Очевидно, гроші нам поміняли за найкращим курсом».

Анна Мегас: «Нам дуже пощастило одного разу з каучсерфером Еліасом у Норвегії. У нього вдома немає жорстких правил, почуваєш себе максимально вільно (і там є батут). У нього немає телевізора, а це дуже круто, бо людина витрачає свій час цікавіше. Еліас і його друзі обожнюють БМВ. Вони купують старі і приводять до ладу. А ще він продав власну компанію, щоб мати можливість мандрувати навколо світу.

​Це було так дивно зранку почути: «Що ви збираєтесь робити? У центр? О, а ми їдемо на морську прогулянку, хочете з нами?»

Для нас це щось нереальне, а для них просто буденність. А найцікавішим моментом було те, що коли майже всі пішли, ми лишилися з Еліасом і його другом. Він вирішив вимкнути мотор і підняти вітрила. Я ніколи б не подумала, що це так складно. Але за штурвалом таки стояли, і я навіть трохи навчилася кермувати. Це була величезна пригода і безцінний досвід»

«Скиглії лишаються вдома!»

Разом з тим, автостоп та каучсерфінг – це види подорожей, що мають рівень небезпеки вищий, ніж звичайний запланований тур, попереджають дівчата. Якщо Ви все таки наважалися на дещо екстремальний відпочинок, варто пам’ятати про таке:

1. В автостопі, як і всюди, виживають тільки найсильніші. Скиглії лишаються вдома. Тим, хто все ж вирішив спробувати, варто бути готовим до всього. Говорити, домовлятись, шукати, вигадувати, посміхатись і ніколи не опускати піднятий догори великий палець.

2. Треба розмовляти з водіями, питати про все, що цікавить стосовно обраної дороги. Автомобілісти майже завжди знають, де краще зупинитись для стопу, смачно поїсти і весело відпочити, що побачити в місті, в яке ти прямуєш, та яку трасу варто обрати.

3. Не забуваємо про правила дорожнього руху!

4. Варто звертати увагу на номерні знаки, які багато говорять про те, куди людина прямує.

5. Якщо виникають сумніви щодо чистоти намірів водія, який зупинився, можна назвати перше-ліпше місто у зворотному від обраного тобою напрямку. Тоді водій порадить перейти дорогу, посміхнеться з твоєї дурості і поїде далі, а ти лишишся цілим і неушкодженим.

6. Коротко про технічні питання. Стопити не можна на спусках та підйомах, одразу за поворотом та одразу перед ним. У Європі заборонено гуляти по автобанах (а вони там майже всюди). Тут краще блукати від заправки до заправки та питатися у водіїв особисто.

7. Не лінуємося читати інформацію та відгуки про «хостів», у яких маємо намір залишитися переночувати на сайті CouchSurfing.

8. Під час подорожі за кордон не рекомендуємо перетинати кордон на машині, якою тебе туди довезли. Краще зробити це пішки (набагато швидше) або ж вирушити на початок черги з і попроситися в одну з автівок. Якщо пощастить, можна навіть заробити на цьому: водії часто хочуть провезти понаднормову кількість алкоголю, цигарок чи ковбаси і готові платити, щоб якусь частку цього добра ти перевіз у своєму рюкзаку. Це цілком законна і випробувана роками схема.

9. Може статися будь-що, але треба з посмішкою приймати всі подарунки долі, інакше – в автостопі не вижити.