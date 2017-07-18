Українська діаспора у США спонсорує фільм про Петлюру на студії імені Довженка

На студії імені Довженка знімають фільм «Таємний щоденник Симона Петлюри». Стрічка охоплює останні роки його життя в еміграції, а прийом написання щоденника переносить глядачів із Парижа в Україну, до подій та дійових осіб того короткого періоду УНР, коли Україна здобула, та не змогла втримати незалежність.

«Драматургія так збудована, що оцей щоденник нам дозволяє повертатися повертатися в спогади, у те, що відбувалося в Україні, і в той же час розкриває причини, чому все ж таки відбулася поразка, чому Петлюра був змушений зі своєю армією емігрувати. Історія йде, як по спіралі, вона повторюється. Тому, я би сказав, що цей фільм певною мірою – попередження для нас сьогодні. Щоб, не дай Боже, не повторилося те, що відбулося, власне, з Українською Народною Республікою», – розповідає режисер, гендиректор кіностудії імені Довженка Олег Янчук.

Російська імперська пропаганда, як і тоді, справно продукувала фейки, і Симон Петлюра – інтелігент і книжник – впав жертвою інформаційної війни. На цю людину повісили тавро антисеміта, аби оббрехавши лідера, кинути тінь на увесь визвольний український рух.

«Фактично, ми тільки мали інформацію з одного джерела, це була радянська пропаганда, яка з того ж Петлюри зробила погромника, терориста, бандита. Якраз цим фільмом ми хочемо довести, що це було не так», – каже режисер Янчук.

У тому, що павільйони студії Довженка ожили – тут знімають українське кіно – є заслуга діаспори. Половину кошторису стрічки профінансувала держава, решту зібрав Український конгресовий комітет Америки. Завдяки його спонсорським пожертвам було знято і попередні історичні фільми режисера «Атентат», «Нескорений» та «Владика Андрей».