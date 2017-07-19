Фоторепортаж: 100 безцінних шедеврів петриківського розпису презентували в Києві

Національний заповідник «Софія Київська» презентував понад 100 безцінних шедеврів петриківського розпису, зібраних під час етнографічних експедицій першої половини ХХ століття. Національний заповідник «Софія Київська» вперше оприлюднив акварельні ескізи з власних фондів. Це – роботи на тему оздоблення будинків у селах тодішньої Катеринославщини, зроблені під час експедиції, організованої істориком та етнографом Дмитром Яворницьким, а також оригінали «мальовок», які, ймовірно, належать легендарним народним майстриням Надії Білокінь, Тетяні Паті та іншим художникам-примітивістам. Більшість ескізів розписаних хат датуються першою половиною ХХ століття і, вірогідно, належать руці Євгенії Евенбах – художниці, завдяки якій світ дізнався про унікальне мистецтво Придніпров’я.