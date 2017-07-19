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19 Липень 2017, Київ 00:34
Фотогалереї

Фоторепортаж: 100 безцінних шедеврів петриківського розпису презентували в Києві

Національний заповідник «Софія Київська» презентував понад 100 безцінних шедеврів петриківського розпису, зібраних під час етнографічних експедицій першої половини ХХ століття. Національний заповідник «Софія Київська» вперше оприлюднив акварельні ескізи з власних фондів. Це – роботи на тему оздоблення будинків у селах тодішньої Катеринославщини, зроблені під час експедиції, організованої істориком та етнографом Дмитром Яворницьким, а також оригінали «мальовок», які, ймовірно, належать легендарним народним майстриням Надії Білокінь, Тетяні Паті та іншим художникам-примітивістам. Більшість ескізів розписаних хат датуються першою половиною ХХ століття і, вірогідно, належать руці Євгенії Евенбах – художниці, завдяки якій світ дізнався про унікальне мистецтво Придніпров’я.
Петриківський розпис, або &laquo;петриківка&raquo;&nbsp;&mdash; українське декоративно-орнаментальне народне малярство, яке сформувалося на Дніпровщині в селищі Петриківка, звідки й походить назва цього виду мистецтва.
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Петриківський розпис, або «петриківка» — українське декоративно-орнаментальне народне малярство, яке сформувалося на Дніпровщині в селищі Петриківка, звідки й походить назва цього виду мистецтва.

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У 2013 році петриківський розпис було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО
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У 2013 році петриківський розпис було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО

Характерною особливістю петриківського розпису є переважання рослинних візерунків (здебільшого квіткових) і створення передовсім фантастичних, небувалих у природі форм квітів, в основі яких лежить уважне спостереження місцевої флори, наприклад, &laquo;цибульки&raquo; або &laquo;кучерявки&raquo;
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Характерною особливістю петриківського розпису є переважання рослинних візерунків (здебільшого квіткових) і створення передовсім фантастичних, небувалих у природі форм квітів, в основі яких лежить уважне спостереження місцевої флори, наприклад, «цибульки» або «кучерявки»

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Дівчинка домальовує &laquo;дерево життя&raquo; майстрині петриківського розпису Галини Назаренко в галереї на території Національного заповідника &laquo;Софія Київська&raquo;
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Дівчинка домальовує «дерево життя» майстрині петриківського розпису Галини Назаренко в галереї на території Національного заповідника «Софія Київська»

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