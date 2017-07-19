ЄС збільшує торговельні квоти для України (огляд преси)

Євросоюз збільшує торговельні квоти для України. Хоча і не на тому рівні, який просив Київ, зазначає газета «Україна молода». Видання пише, що і нові, збільшені, квоти – це крапля в морі тієї кількості продукції, якою українці можуть «завалити» європейський ринок. Особливо, зважаючи на ще два важливі моменти: квот на імпорт з Європи Україна не встановлювала. І везуть сюди переважно не сировину, як українці, а продукцію із високою доданою вартістю. Докладніше йдеться в статті «Справа на 200 мільйонів».

12 липня, уряд додав на програму «теплих кредитів» ще 300 мільйонів гривень. А це, як зазначає газета «День», означає, що ще сотні українських сімей зможуть скористатися державною підтримкою і внести свій вклад в енергетичну незалежність України від російської газової труби. До того ж, на комунальних платежах можна заощадити від 40% до 70%. Про п’ять способів, як цього досягти, газета розповідає в статті «Постстокгольмський» синдром, або Чому важливо фінансувати енергоефективність і де взяти на це кошти?»

«Доки існує Російська імперія – війна проти України не припиниться» – у статті під таким заголовком, яку друкує газета «День», грузинський актор Вахтанг Кікабідзе переконує, що війна між Грузією та Росією, як і між Росією та Україною, в різних кадебістсько-феесбешних формах існує з часів розпаду Радянського Союзу. Він вважає, що все змінюється, крім російського шовінізму. Радянський Союз помер, проте радянська людина житиме ще довго. Особливо в імперській Росії, переконаний актор.

Систему подачі абітурієнтами електронних заяв будуть доопрацьовувати у розпал вступної кампанії, інформує газета «Голос України». Останнім часом було втрачено майже 40 тисяч заяв, які були подані через широко розрекламовані електронні кабінети. Що робити абітурієнтам аби не пропустити вступ до вишу, розповідає парламентський часопис.

Саме у ці літні дні 1917 року Генеральний Секретаріат – утворений Центральною Радою вищий виконавчий орган влади в тоді ще автономній Україні (згідно з Першим Універсалом) – офіційно конституював себе у цьому статусі. Про паралелі та уроки з нагоди 100-річчя уряду України розповідає газета «День» у публікаціях – «Про «навчальну палицю» історії» та «Якщо добре вивчити...»