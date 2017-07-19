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19 Липень 2017, Київ 21:33
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 19 липня (карта)
19 Липень 2017, 20:34
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
19
липня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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