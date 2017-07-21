Свобода преси (за інформацією «Репортерів без кордонів», охоплення 190 країн)
Україна – 107 місце
Білорусь – 157 місце
Комунальні платежі за двокімнатну квартиру в столиці
Україна – 1978 гривень (76 $)
Білорусь – 79 білоруських рублів (41 $)
Середня зарплата (червень 2017 року)
Україна – 6840 гривень (263 $)
Білорусь – 795 білоруських рублів (407 $)
Самогубства (2015 рік)
Україна – 16,6 на 100 тисяч населення
Білорусь – 19,1 на 100 тисяч населення
Споживання алкоголю (2015 рік)
Україна – 13,9 літра умовного спирту на душу населення
Білорусь – 17,5 літрів умовного спирту на душу населення
FACEBOOK КОМЕНТАРІ