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21 Липень 2017, Київ 11:07
Фотогалереї

Україна і Білорусь: порівнюємо зарплати, комуналку, споживання алкоголю (інфографіка)

20 липня починається візит президента Білорусі Олександра Лукашенка в Україну, передбачаються його переговори з президентом України Петром Порошенком.
Свобода преси (за інформацією &laquo;Репортерів без кордонів&raquo;, охоплення 190 країн) &nbsp; Україна &ndash; 107 місце Білорусь &ndash; 157 місце
1

Свобода преси (за інформацією «Репортерів без кордонів», охоплення 190 країн)
 
Україна – 107 місце
Білорусь – 157 місце

Комунальні платежі за двокімнатну квартиру в столиці &nbsp; Україна &ndash; 1978 гривень (76 $) Білорусь &ndash; 79 білоруських рублів (41 $)
2

Комунальні платежі за двокімнатну квартиру в столиці
 
Україна – 1978 гривень (76 $)
Білорусь – 79 білоруських рублів (41 $)

Середня зарплата (червень 2017 року) &nbsp; Україна &ndash; 6840 гривень (263 $) Білорусь &ndash; 795 білоруських рублів (407 $)
3

Середня зарплата (червень 2017 року)
 
Україна – 6840 гривень (263 $)
Білорусь – 795 білоруських рублів (407 $)

Самогубства (2015 рік) &nbsp; Україна &ndash; 16,6 на 100 тисяч населення Білорусь &ndash; 19,1 на 100 тисяч населення
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Самогубства (2015 рік)
 
Україна – 16,6 на 100 тисяч населення
Білорусь – 19,1 на 100 тисяч населення

Споживання алкоголю (2015 рік) Україна &ndash; 13,9 літра умовного спирту на душу населення Білорусь &ndash; 17,5 літрів умовного спирту на душу населення
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Споживання алкоголю (2015 рік)

Україна – 13,9 літра умовного спирту на душу населення
Білорусь – 17,5 літрів умовного спирту на душу населення

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