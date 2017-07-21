Після безглуздих заяв про «Малоросію» окупанти пішли у наступ (огляд преси)

Газета «Україна молода» пише, що після безглуздих заяв про «Малоросію» бойовики угруповання «ДНР» і російські окупанти за неофіційної підтримки Кремля спробували організувати потужний наступ на українські позиції на донецькому напрямку. Ворог попер уперед на російських БТР і БМП ще й за підтримки танкового та артилерійського вогню. Подібних атак на фронті газетярі не пригадують iз часів запеклих боїв у 2014-му і 2015 роках. Утім, окупанти зазнали нищівної поразки. Про ціну, якою дісталася ця перемога українській армії, і причини активності окупантів, йдеться в статті «Пекло під Красногорівкою».

А в матеріалі «Кібервіруси, начувайтеся!» газета «Україна молода» розповідає про нове спецобладнання для протидії кіберзагрозам, яке нині є в розпорядженні МВС. Видання зазначає, що Департамент кіберполіції «озброїться» ще й спеціальним програмним забезпеченням, яке дозволить оперативніше реагувати на кіберзагрози.

Україні необхідний «план Маршалла», переконує експерт газети «День», бо це покращення життя, підтримка й забезпечення доступу до кредитів у гривні під значно нижчі відсотки. А це, в свою чергу, можливість сформувати середній клас, який є ключовим у будь-якій країні. Середній клас не буде вірити популістам, а буде вимагати від політиків реальних реформ. Це самодостатні люди, які поважають себе, поважають свою країну, не хочуть узурпаторського режиму. Для цього люди мають думати, не як вижити, а як ходити в театри, мати можливість купувати книжки, розвиватися. Це й є економічне зростання, наголошує експерт газети.

«Siemens» має право вимагати експертизи», у статті під таким заголовком газета «День» наголошує, що не можна допустити, щоб Росія реанімувала радянські схеми обходу ембарго. Видання пише, що у міжнародному торговельному праві є шпаринки, що допомагають певним чином прикривати обман. Росіяни намагаються тепер переконати світ у тому, що це обладнання десь на спільному підприємстві було дороблено, і там додаткова вартість уже набагато більша, ніж була, і це вже не «Siemens», а продукція російського виробництва.

«Газета по-українськи» розповідає про перебіг розслідування у справах стосовно народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова. Експерт видання переконує, що проблема українського правосуддя не у заставах, а в неспроможності довести провину. Якщо людина нагострила лижі за кордон, то вона втече ще до арешту. Але якщо не втекла, то на щось сподівається. Наприклад, вирішити ситуацію в корупційний спосіб. Видання пише, що розвиток справи залежить не від зусиль прокуратури і самих Розенблата й Полякова. А від того, наскільки покращилася судова система. Наскільки владний клас очистив її. Низька ймовірність, що ці депутати опиняться за ґратами. Із тих, на кого парламент давав згоду про притягнення до відповідальності, був ув'язнений тільки Віктор Лозинський. Докладніше йдеться в статті «Під вартою тримають лише Єфремова».

Попри заборону Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та рішення Київради, у столиці в буферній зоні триває незаконне будівництво багатоповерхівок із підземними паркінгами, які не лише плюндрують архітектурне середовище, а й фізично загрожують пам'яткам історії і навіть Києво-Печерській лаврі та Софії Київській. Докладніше з цією проблемою, і як її позбутись, знайомить газета «Голос України» в публікації «Хто зупинить незаконну забудову в історичному центрі столиці?»