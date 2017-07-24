Депутати і корупція. Українцям пора складати чорні списки (огляд преси)

«Український тиждень» розповідає, як голосування за недоторканність викрило неформальні зв’язки у Верховній Раді, що можуть виявитися міцнішими за будь-яку партійну дисципліну. Видання пише, що ганебний провал голосування і кругова порука депутатів вкотре підтвердили: корупціонери в парламенті завжди покриватимуть одне одного й не здадуть колег. Покарати політиків, які дискредитували себе, в Україні поки що може лише виборець. Біда в тому, що виборець якраз не поспішає це робити. У розвинених державах небажання тієї чи іншої фракції здавати корупціонерів призвело б до знищення репутації політичної сили й падіння її рейтингу. В Україні ж громадяни весь час пробачають злодійкуватих депутатів, переконує «Український тиждень» у статті «Розіграна партія».

Про те, що відбувається на Банковій і Грушевського, до чого готується оточення президента, і який конфлікт зароджується у владі, в тижневику «Новое время» розповів народний депутат Сергій Лещенко. Він вважає, що парламент потребує кардинальних змін. Бо спосіб організації роботи Ради, а тим більше її складу не відповідають вимогам часу. Парламент не має права годувати громадян піар-сурогатом, а потім йти на канікули із законодавчими боргами на осінь. Щодо конфлікту у владі, то автор статті вважає, що він породжує і нові можливості. Конкуруючи з президентом Петром Порошенком за підтримку Заходу, прем'єр Володимир Гройсман може стати двигуном реформ, наголошує дописувач тижневика.

Українцям пора складати чорні списки тих, за кого не варто голосувати на наступних виборах до парламенту. В першу чергу включати туди тих, кому недоторканність дозволила вийти сухим з води, наголошує дописувач тижневика «Новое время» у матеріалі «Симптом хронічної корупції».

Тижневик «Фокус» стверджує, що у більшості українських громадян Верховна Рада асоціюється з цирком. Видання наголошує, що двигуном реформ парламент так і не став, зате перетворився в центр політичного життя. Саме в цій ролі головний законодавчий орган і дотягне до чергових парламентських виборів у 2019 році, зазначає тижневик.

«Як аграрії опираються рейдерам, і чому влада їм не допомагає», – у статті під таким заголовком «Дзеркало тижня» інформує, що цього року, у порівнянні з минулим, кількість захоплених рейдерами агрофірм подвоїлась, і вже перевищила сотню. Видання зазначає, що держава, яка щороку хизується врожаями, обсягами експортної виручки, що її забезпечує агросектор, топовими позиціями України як світового агроекспортера, власноруч нищить АПК – останній сектор економіки, який показує впевнене зростання. Докладніше з проблемою аграрного рейдерства знайомить «Дзеркало тижня».

Представники будь-якого бізнесу повинні знати свої права і бути максимально готовими до «візитів» правоохоронних органів, наголошує «Дзеркало тижня». Тим більше, що останнім часом кількість таких візитів зросла, а правоохоронці дедалі частіше з'являються на порозі не лише невеличких фірм, а й великих компаній. Тож газетярі вирішили нагадати важливі деталі проведення обшуків, а найголовніше – права тих, до кого завітали «силовики». Про це йдеться у матеріалі «Як бізнесу підготуватися до обшуків правоохоронців».