Законопроект про російські санкції є висловленням недовіри Білому дому – Пайфер

Законопроект, який обмежує дії Білого дому відносно Росії, не лише має шанси бути підтриманим в Палаті представників, а і набрати достатню кількість голосів, щоб подолати президентське вето, вважає колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

На вівторок заплановане винесення на розгляд Палати представників проекту закону «Про протидію дестабілізуючим діям Ірану», в який входять додаткові санкції проти Ірану, Росії та Північної Кореї. Це стало результатом домовленості між республіканцями та демократами в Палаті представників.

Проект закону є фактично висловленням недовіри до Білого дому з боку Конгресу. Законодавці не вірять, що адміністрація буде проводити послідовну політику відносно Росії, залишить санкції та покарає Москву за втручання в американські вибори та вторгнення в Україну, зауважує експерт Інституту Брукінґса Стівен Пайфер.

Місяць тому версію цього законопроекту підтримав Сенат: 98 голосів – за і 2 – проти.

«Законопроект, який був підтриманий такою великою більшістю в Сенаті, показує брак довіри як сенаторів- республіканців, так і демократів до подальших дій Трампа відносно російських санкцій. Припускаю, якщо законопроект буде винесений на голосування в Палаті представників, його теж підтримає переважна більшість. І це поставить президента Трампа перед дуже складним вибором: якщо він захоче накласти на цей законопроект вето, він опиниться перед перспективою того, що це вето буде подолано. А це – політична поразка», – переконаний Пайфер.

У законопроекті чітко вказується: якщо президент захоче змінити політику відносно Росії, скасувати чи пом’якшити санкції, він має надати законодавцям про це звіт, а потім терміном до місяця чекати на відповідь. Документ також узаконює (кодифікує) попередньо запроваджені президентськими указами санкції проти Росії і передбачає введення нових обмежувальних заходів проти Москви.

Президент Трамп та представники його адміністрації запевняли, що економічні санкції щодо Росії зберігатимуться, допоки конфлікти в Україні та Сирії не будуть розв’язані в такий спосіб, що «задовольнить США і їх союзників».

Утім, нові подробиці розслідування втручання росіян у вибори, які зачіпають родину президента, а також необережні вислови та дії самого американського лідера, як от розмова без свідків із Володимиром Путіним у Гамбурзі 7 липня, пришвидшують ухвалення цього законопроекту, говорить Пайфер.

«Ідеально для Білого дому було б знайти шлях – і не знаю, як вони це вже можуть зробити – переконати Конгрес, що Білий дім продовжуватиме санкції», – говорить він.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон висловлювався проти цього законопроекту, кажучи, що він зробить політику США відносно Росію менш гнучкою. Пайфер з ним погоджується.

«Я побоююсь, що як тільки санкції стануть законом, вони матимуть трохи менший вплив на дії росіян, тому що вони розуміють: оскільки Конгрес запровадив санкції, то і зняти їх може тільки Конгрес. А зробити це дуже важко, навіть, якщо росіяни зроблять ті кроки, які від них вимагаються. Перевагою санкцій, які встановлюються указом президента, є те, що президент може указом же їх і зняти. Утім, враховуючи, що на капітолійському пагорбі так мало довіри, що президент буде продовжувати санкції, я думаю, що голосування відбудеться і законопроект буде прийнятий», – каже Пайфер.

«Білий дім підтримує законопроект у теперішньому вигляді та продовжить працювати з Палатою представників та Сенатом, щоб запровадити ці жорсткі санкції. Допоки не буде розв’язана ситуація в Україні. І вона, очевидно, не розв’язана зараз», – сказала новий прес-секретар президента Сара Гаккабі Сандерс в неділю в інтерв’ю американським каналам.

У той же час новопризначений директор з комунікацій Білого Дому Ентоні Скарамучі сказав, що президент ухвалить рішення «дуже скоро».

Чимало конгресменів-демократів вже публічно заявили про свою готовність підтримати законопроект. Утім, той факт, що до іранського законопроекту, який вже містив російські санкції, були додані ще і обмежувальні дії відносно Північної Кореї, може спричинити процедурну затримку в Сенаті, зокрема, про це заявила лідер демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі.