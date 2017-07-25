«Секретна в’язниця»: у Росії заговорили про таємне місце ФСБ, де до офіційного затримання можуть катувати

У Москві або Московській області, можливо, діє «секретна в'язниця», в якій утримують і катують підозрюваних в тероризмі, зокрема, іноземців, до офіційного затримання і висунення звинувачень.

Про існування такого об'єкта повідомляють, зі слів своїх підзахисних, адвокати Дмитро і Ольга Дінзе, які представляють інтереси братів Акрама і Аброра Азімових, звинувачених у справі про теракт в метрополітені Санкт-Петербурга в квітні 2017 року. Вони звернулися із заявою до Генеральної прокуратури Росії з проханням перевірити інформацію про «секретну в'язницю» Федеральної служби безпеки Росії.

3 квітня у вагоні метро Петербурга стався вибух, загинули 14 осіб, близько 50 були поранені. Усього у справі про цей теракт затримано щонайменше 10 осіб. Слідство вважає, що сам вибух був здійснений терористом-смертником Акбаржоном Джаліловим, 22-річним уродженцем Киргизстану з російським громадянством. А організатором нападу і наставником Джалілова, за даними російських спецслужб, є 27-річний Аброр Азімов, який також народився в Киргизстані. Він був затриманий нібито 17 квітня і спершу визнав провину, але наступного дня відмовився від показань. «Проти арешту я не заперечую. Те, що я причетний до вибуху, я цього не говорив. Моя участь є, але непряма», – заявив Аброр Азімов в Басманному суді Москви 18 квітня 2017 року.

19 квітня ФСБ затримала його старшого брата Акрама Азімова, який, на думку слідства, отримав гроші на підготовку теракту в Туреччині від учасника неназваної поки міжнародної терористичної організації і потім перевів їх виконавцю в Петербурзі.

Обставини, за яких були затримані брати Азімови, і всі їхні свідчення вимагають щонайменше ретельної перевірки – переконані адвокати Дмитро і Ольга Дінзе. 24 липня стало відомо, що Аброр Азімов подав скаргу до Головного військового слідчого управління через тортури в період з 4 до 17 квітня в «секретній в'язниці» ФСБ. За його словами, вона розташована на північний захід від Москви. Аброр Азімов каже, що його схопили 4 квітня в Підмосков'ї, одягли мішок на голову і відвезли в невідомий підвал, де поруч розташовувалися камери. Він додає, що його били і катували електрострумом два тижні, вимагаючи зізнань, погрожували, змушували «вчити показання і роль злочинця» і лише потім, 17 квітня, постановчо затримали офіційно, з відеозйомкою, поблизу залізниці в Одинцовському районі Московської області, причому силою змусили залишити свої відбитки пальців на нібито знайденому при ньому пістолеті Макарова.

Адвокати кажуть, що на цьому «об'єкті» також утримувався Акрам Азімов, якого 15 квітня цього року схопили в лікарні на батьківщині офіцери киргизьких спецслужб. А ФСБ Росії заявила про затримання Акрама 19 квітня. Чотири дні між цими датами він також, за його словами, відчував на собі тортури в «секретній в'язниці» ФСБ. Як розповідає адвокат Ольга Дінзе, Акрама Азімова привезли на «об'єкт» в наручниках прямо з московського аеропорту «Домодєдово» – за чотири дні, проведені в камері, йому дали лише півлітра води і одну тарілку з картоплею. Акрам зазнав таких же тортур, як і його молодший брат, кажуть адвокати, під час допитів він чув за стіною крики інших людей, зокрема і брата Аброра. Подальше офіційне затримання Акрама, як він сам стверджує, відбувалося приблизно за схожим сценарієм: його висадили з машини і наказали чекати «процесу». У сумці Акрама Азімова оперативники знайшли бойову гранату з відбитками, яку його раніше погрозами змусили потримати в руці.

Про існування «секретної в'язниці» ФСБ 24 липня також повідомив журналіст російської агенції «РБК» Ілля Рождєственський. За його словами, керівництво його холдингу відмовилося публікувати цей текст як «спробу виправдати підозрюваних в тероризмі», тому він був опублікований на сайті видання Republic. Журналіст заявив, що після відмови публікувати текст він вирішив звільнитися з «РБК». Одна з керівників «РБК» Єлизавета Голікова пояснила відмову публікувати матеріал Рождєственського тим, що холдинг «не бачить підстав беззастережно довіряти текстам адвокатських допитів».

21 квітня 2017 року «РБК» писало про те, що «заарештований у справі про теракт в петербурзькому метро Акрам Азімов 15 квітня був вивезений з лікарні в місті Ош співробітниками Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану». У розпорядженні редакції «РБК» опинився лист, підписаний головним лікарем приватної клініки «Хосіят» Зіною Карімовою і лікарем Санжарбеком Тохташевим. Справжність цього листа підтвердив «РБК» батько заарештованих братів Ахрал Азімов.

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Ілля Рождєственський підкреслює, що знайшов ще кілька людей, які скаржилися на викрадення і звірячі тортури, ще до свого офіційного затримання, на одному і тому ж «таємному об'єкті». Причому в їхніх розповідях описи «секретної в'язниці» ФСБ і застосування тортур до деталей збігаються із зізнаннями братів Азімових. Журналіст «РБК» пише на своїй сторінці у Facebook, що негласно факт існування «об'єкта» йому підтвердили і двоє анонімних співробітників російських спецслужб.

Ось що про справу братів Азімових розповідає в інтерв'ю Радіо Свобода адвокат Ольга Дінзе:

Його не годували, не давали воду. Змушували вчити покази, які він буде потім розповідати слідчому. За неправильних відповідей його били струмом, рахуючи до десяти. Періодично він втрачав свідомість. Його приводили до тями і знову продовжували катувати

– Справа почалася з того, що до нас звернулися родичі Аброра і Акрама Азімових з проханням надати допомогу. Ми довго не могли вступити в цю кримінальну справу, тому що нас усілякими способами не допускали до підзахисних. Коли нам вдалося до них потрапити, нам стало відомо, що мій підзахисний Акрам Азімов (я за нього буду говорити) був затриманий співробітниками ДКНБ Киргизької Республіки. Після чого під охороною він був доставлений літаком 15 квітня 2017 року до Москви, де його зняли з трапа літака, одягли на очі шапку і кинули в автомобіль. Після цього єдине, що він бачив – це сходи до підвалу, де він перебував чотири доби. Його жорстоко катували, він був практично голий на бетонній підлозі. Його не годували, не давали воду. Змушували вчити покази, які він буде потім розповідати слідчому. За неправильних відповідей його били струмом, рахуючи до десяти. Періодично він втрачав свідомість. Його приводили до тями і знову продовжували катувати. Всі тортури супроводжувалися не тільки заучуванням показів, але і погрозами розправи над дітьми і дружиною, яку обіцяли зґвалтувати. Оскільки Акрам знає про такі випадки на своїй батьківщині, він, звісно, сприймав погрози всерйоз.

Протримавши чотири доби, 19 квітня, Акрама, знову ж таки, з зав'язаними очима вивезли кудись в автомобілі, розповіли, як себе йому поводити – що він повинен тримати руки в кишенях, сидіти, мовчати. Що до нього підійдуть «співробітники» і заведуть його в автомобіль. Це була та сама постановочна зйомка, яку ми потім всі бачили в інтернеті. Крім того, він розповідав, що був у взутті, яке було на чотири розміри більше, яке йому надали співробітники ФСБ. Також частину одягу теж надали вони, разом з сумкою, в якій була граната. Після постановочного затримання його посадили в автомобіль, зв'язали йому руки наручниками ззаду і поклали йому в руку гранату, наказавши її стиснути, щоб на ній залишилися відбитки його пальців.

– Ви намагалися з'ясувати, де розташований цей «таємний об'єкт», «секретна в'язниця», про яку розповідають не тільки Аброр і Акрам Азімови, а й інші затримані?

Ця «в'язниця» або розташована в районі Теплого Стану (є там один об'єкт, незрозуміло який), або це Подольск, або це прямо на Луб'янці.

– Так, ми намагалися вирахувати це. Судячи з часу, протягом якого їх возили, і з того, що вони пам'ятають, як їх везли, якими звуками це супроводжувалося, то ця «в'язниця» або розташована в районі Теплого Стану (є там один об'єкт, незрозуміло який), або це Подольск, або це прямо на Луб'янці.

– У розслідуванні журналіста Іллі Рождєственського йдеться про те, що викрадачі представлялися як співробітники ФСБ у відставці і що вони були завжди в цивільному одязі. Виходить, діє якийсь «ескадрон смерті»?

– Вони, так, судячи з усього, в цивільному завжди ходять. Але один з цих «співробітників» відкривав своє обличчя Акраму, заходив до нього в стані сильного алкогольного сп'яніння, з погрозами – і без маски. Як правило, вони в масках були, але він заходив без маски і погрожував. Акрам прекрасно пам'ятає, як він виглядає. Так, вони вже відставні офіцери, як вони пояснювали.

– Є відомості, що на 90 відсотків люди, яких тримають в цій «секретній в'язниці» в Москві чи Підмосков'ї, – це уродженці Середньої Азії. Що відомо Вам про це?

– Наскільки нам відомо – так. Але стовідсоткових доказів немає.

– Чи були подібні випадки за останній час у Вашій практиці?

Існує така ж практика в Криму

– Існує така ж практика в Криму. Точно такі ж дії роблять співробітники ФСБ там. Вони затримують людей, кілька діб їх катують (когось більше, когось менше) і потім привозять до слідчого вже з готовими показами.

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