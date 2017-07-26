Україна повинна активно пропагувати ідею антипутінської коаліції (огляд преси)

«Як змусити Росію поважати право» – у статті під таким заголовком експерт газети «День» наголошує, що тут питання треба ставити не про модернізацію Будапештського меморандуму, а про створення широкої антипутінської коаліції. І Україна повинна активно пропагувати саму ідею створення такої коаліції і пропонувати конкретні кроки для її реалізації. Проблема в тому, що в рамках «нормандського» формату Путін виступає як миротворець, а не як керівник держави, що скоїла і продовжує агресію проти України. Призначення Курта Волкера спеціальним представником США щодо України може стати початком створення нового формату. Про те, які юридичні механізми може і повинна використати Україна та міжнародна спільнота, щоб покласти край російській агресії, розповідає газета «День».

Газета «Україна молода» аналізує можливість запровадження для України «плану Маршалла-2». Який, за визначенням видання, має на меті витягування України за вуха з фінансових негараздів. Києву можуть дати гроші, якщо він зуміє їх заслужити. Адже в даному разі є велика відмінність від траншів МВФ: їх Україна отримує виключно для обслуговування зовнішнього боргу та для підтримання золотовалютних резервів. Використання надходжень Міжнародного валютного фонду для інших потреб виключено. Що ж стосується плану Маршалла, то тут є шанс отримати фінансування під цікаві інвестиційні проекти. Про те, чи є вони в Україні, і чи зможуть урядовці довести гарантовано ефективне використання грошей, йдеться в публікації «Маршируємо під «Маршалла».

Сьогодні ще мало хто достеменно знає, якою буде земельна реформа і хто від неї виграє, а хто програє. Однак уряд вже подає певні знаки, констатує газета «День». Серйозним сигналом газетярі вважають ухвалену Кабміном Стратегію вдосконалення управління та охорони земель сільгосппризначення державної власності, згідно з якою введені уніфіковані правила розпорядження землями. Докладніше про варіанти земельної реформи і можливий ефект від неї йдеться в статті «Що буде, якщо дозволити продаж землі?».

Жнива в Україні ще тривають, проте вже зараз газета «Голос України» стверджує, що песимістичний прогноз щодо недобору врожаю на третину через весняні приморозки і літню посуху не підтверджується. Відтак різкого стрибка цін на хлібобулочні вироби не буде, прогнозує парламентське видання.

Провальний сезон у Криму завдає колосальних збитків туристичному бізнесу мешканців півострова. Як стверджує газета «День», кількість приїжджаючих з України на півострів громадян помітно зменшилася. За червень-липень 2017 року чисельність людей, які перетинали адміністративний кордон iз Кримом в обох напрямках, знизилася на 13% навіть у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Кількість транспортних засобів зменшилася, відповідно, на 23%. Четвертий туристичний несезон в окупованому Криму приніс збитків на 250 мільйонів доларів, інформує видання.

Україна увійшла до ТОП-8 країн світу з низьким рівнем вакцинації дітей, інформує газета «День». За твердженням експерта газети, Україна трохи відстала у цьому плані технологічно, бо у світі вже говорять про обов’язкову вакцинацію від 15 захворювань, а в Україні вона є тільки від семи. Вакцинація – це як пасок безпеки, які треба пристібати, а не сподіватися, що можна проскочити, наголошує експерт.