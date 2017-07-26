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26 Липень 2017, Київ 15:53
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 26 липня (карта)
26 Липень 2017, 14:13
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
26 липня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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