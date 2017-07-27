Путін підписав угоду про довготермінове використання Москвою бази у Сирії

Президент Росії Володимир Путін підписав ратифіковану угоду з сирійською владою, яка дозволяє Москві базуватися на авіабазі у Сирії упродовж 49 років з «можливістю автоматичного продовження на 25-річний період».

Раніше у липні цю угоду схвалили обидві палати російського парламенту.

В оригінальній угоді, підписаній у Дамаску у січні, не було дати, упродовж якої Москва може використовувати авіабазу «Хмемім» біля сирійського портового міста Латакія.

З 2015 році Росія використовує цю базу для авіаударів проти опонентів сирійського президента Башара аль-Асада.