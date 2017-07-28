Чи можна було захистити Крим у 2014 році? (Огляд преси)

Чи була можливість грамотно організувати протидію військовій агресії Кремля? Це точно можна буде дослідити вже після війни, зазначають експерти газети «День». Однак, на їхню думку, Київ все ж міг направити в Крим спеціальну групу досвідчених військових, оголосити і провести в Криму військові навчання оборонного характеру у відповідь на російські навчання біля українських кордонів. Тому що військові навчання – це, як зазначає в газеті колишній прем’єр-міністр Євген Марчук, – війна, тільки учбова, під надійну охорону беруться всі стратегічно важливі об’єкти. Задіюються всі механізми і ресурси оборонного характеру. Ресурс для цього тоді в Криму був достатній, незважаючи на те, скільки зробила група Януковича з його розвалу. Про те, які зони зараз є найменш захищеними від можливої російської загрози, аналізують експерти газети. Серед таких називаються Одеський морський порт і Маріуполь.

Про те, чи реально домогтися введення миротворчої місії ООН на Донбасі, дізнавалася «Газета по-українськи». Більшість експертів вважають, що навряд, бо Росія не зацікавлена у стабілізації ситуації, тому будь-яку пропозицію в цьому напрямі Москва заблокує в Раді безпеки ООН. Серед козирів Києва у протистоянні з Росією – міжнародно-правові, моральні, політичні важелі. Оскільки жодних військових сценаріїв на Заході не існує, їхня зброя – економічна. Єдиний спосіб зрушити справу з місця – змусити Росію відчути: санкції означатимуть для неї, якщо не колапс, то передінфарктний стан її економіки. Чим суворішими вони будуть, тим раніше буде результат, зазначає видання.

У цьому ж числі «Газета по-українськи» коментує втрату Міхеїлом Саакашвілі українського громадянства. Видання пише про погіршення стосунків між ним і президентом України. Петро Порошенко та його оточення готуються до можливих дострокових виборів – як парламентських, так і президента. Прибирають із політичного поля тих, хто їм заважає, і піднімають тих, хто допомагає. Саакашвілі ж втрату українського громадянства використає для піару. Потім спробує повернутися – якщо буде гарантія, що не арештують. Про це «Газета по-українськи» пише в статті «Порошенко готується до дострокових виборів».

Кожен із політиків має свою мету на найближчий час: одні прагнуть спокійно «досидіти» у своїх кріслах, інші готуватимуться до президентських виборів, – наголошує експерт газети «Україна молода». Він прогнозує, що восени політичні процеси набудуть нового прискорення. Одночасно з ухваленням реформ та лобіюванням потрібних рішень скрізь – і на площі перед парламентом, і в сесійній залі, і в кулуарах – відбуватиметься ще й інша, тонша гра – гра за майбутні преференції, за право на участь у перерозподілі влади, переконує експерт «України молодої».