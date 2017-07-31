Віце-президент США підтвердив можливість розгортання протиракетної системи Patriot в Естонії – прем’єр Ратас

Віце-президент США Майк Пенс 30 липня підтвердив можливість розгортання системи протиракетної оборони Patriot в Естонії, заявив за підсумками переговорів у Таллінні прем’єр-міністр країни Юрі Ратас.

«Ми говорили про це сьогодні, але не говорили про дату чи час», – заявив голова уряду Естонії в ефірі державної телерадіокомпанії ERR.

Юрі Ратас також повідомив, що двоє лідерів обговорили майбутні російські військові маневри, які Москва планує провести біля кордону з Естонією, і те, як «Естонія, США та НАТО повинні спостерігати за ними та обмінюватися інформацією».

Таллінн став першим пунктом турне віце-президента США Майка Пенса країнами Східної Європи. У понеділок він має прибути до Грузії, де теж висловить підтримку суверенітетові і територіальній цілісності цієї країни, дві сепаратистські частини якої фактично окуповані Росією, як кажуть у Тбілісі.

Там він також відвідає навчання НАТО, що розпочалися в цій країні.

Візит Пенса завершиться в Чорногорії, новому члені НАТО, де в середу віце-президент США візьме участь у саміті Адріатичної хартії в Подгориці. Там, як очікують, він наголосить на відданості США зв’язкам із Західними Балканами і на необхідності доброго урядування, політичних реформ і дотримання верховенства права в регіоні. У саміті мають узяти участь і керівники Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Македонії, Сербії, Словенії і Хорватії.