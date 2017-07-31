Як ресторан у Вашингтоні пережив нелегкі часи та став культовим закладом

За свою майже 60-річну історію ресторан, переживши разом із містом нелегкі часи, став культовим у столиці. На знамениті хот-доґи під пікантним соусом сюди приходили президенти, відомі актори та музиканти. З часом ресторан перетворився на невелику мережу, але залишається сімейною справою.

Яловичі та індичі котлети шкварчать на розпеченій плиті. Трохи далі підкопчуються сосиски. Перевертати їх треба швидко, щоб не підгоріло, і так само швидко робити хот-доґи й бургери, бо черга тут, здається, не зникає ніколи. Сюди приходять і туристи, які в місті уперше, і мешканці столиці.

Я ходила сюди, коли мені було 17 чи 18, і з того часу я завжди сюди ходжу

«Я виросла на цій вулиці, ходила до місцевої школи. Я обожнюю це місце. Я ходила сюди, коли мені було 17 чи 18, і з того часу я завжди сюди ходжу. Щоразу, коли я тут неподалік, я заходжу сюди. Я люблю їхню картоплю-фрі із сиром, хот-доґ із соусом чилі, кока-колу, і ще візьму трохи салату з капусти», – розповідає мешканка Вашингтона Барбара Кобарт.

За процесом – у свої 84 – стежить Вірджинія Алі. Разом зі своїм уже покійним чоловіком, Беном Алі, вони відкрили цей заклад 59 років тому і так його й назвали – Ben’s Chili Bowl, тобто «Миска чилі Бена». В районі, де розташований ресторан, у шістдесяті жило переважно чорношкіре населення. Саме тут у 68-му році, після вбивства борця за рівність Мартіна Лютера Кінґа, спалахнули масові протести, які закінчилися економічним занепадом району на понад 30 років.

Ми були єдиним закладом, якому дозволили залишатись відкритим

«Смуток перетворився на гнів. І молоді люди почали збиратись, кидати каміння, протестувати, вриватись у будинки. Було важко. Три дні тривала комендантська година. Ми були єдиним закладом, якому дозволили залишатись відкритим», – згадує засновниця ресторану «Ben’s Chili Bowl» Вірджинія Алі.

Наступний непростий етап район пережив у вісімдесятих – це були роки наркотичної епідемії та високої злочинності.

«Через кілька років тут з’являється героїн, а потім кокаїн. Район стає дуже кримінальним, з великою кількістю наркозалежних. І на 20 років це місце стало справжнім гетто. Але ми встояли. Ми були тут достатньо довго, і тому мали добрі відносини із громадою. І багато місцевих, переважно, молоді, тут проводили час, приходили сюди щовечора, сідали туди, і якщо хтось із відвідувачів починав погано поводитися, їх виводили. Ці хлопці фактично стали родиною», – ділиться Вірджинія.

У середині дев’яностих, з появою метро, почалось відродження району, а «Ben’s Chili Bowl» став культовим закладом. Сюди приходили екс-президент Барак Обама, колишній французький глава Ніколя Саркозі із дружиною, а Челсі Клінтон, за президентства її тата Білла Клінтона, кажуть, бігала сюди по молочні шейки й додавала роботи службі охорони. Змінювались президенти, виростали цілі покоління, але класичні рецепти Ben’s Chili Bowl не змінювалися. А сам заклад залишається сімейною справою. Тепер ним керує Віда Алі, дружина старшого сина Вірджинії та Бена. Каже: завжди сприймала ресторан, як сімейний бізнес і не усвідомлювала, яке символічне значення він має для місцевої громади й для міста.​

Я зрозуміла, що є щось, що ми маємо оберігати, розширювати

«Поворотною точкою для мене була п’ятдесята річниця закладу. Я допомагала організовувати святкування на вулиці, пам’ятаю, що говорила з кількома журналістами, і один запитав: «як це – мати спадщину, яку розпочали батьки вашого чоловіка?» І в цей момент я зрозуміла, що є щось, що ми маємо оберігати, розширювати. І для мене як члена родини було природно, що я приєдналась до розвитку цієї спадщини», – каже менеджер ресторану «Ben’s Chili Bowl» Віда Алі.

Зараз Віда займається організаційною роботою. Ресторан постійно проводить благодійні заходи, допомагає дітям із незаможних родин, а за рік ресторан відзначатиме шістдесяту річницю, програму святкувань готують уже зараз, тому клопотів іще більше. Однак, коли відвідувачів особливо багато, Віда виходить у зал і допомагає приймати замовлення.

Секрет цих хот-доґів у спеціальному соусі, зробленому з пікантних перців-чилі. Його рецепт тримають у таємниці і передають лише найближчим родичам ось уже майже 60 років.

На відміну від більшості ресторанів швидкого харчування, тут відкрита кухня. Клієнти бачать, що працівники постійно миють руки й міняють рукавички, що продукти свіжі, а страви – щойно з печі. Але головне: коли перед очима смажать сосиски й котлети, гріють булки і розкладають їжу на тарілках – апетит лише посилюється.