LIVE | Війна на Донбасі. Звільнення з полону

137 українських на сьогодні перебуває у заручниках бойовиків на Донбасі. Число полонених продовжує зростати. Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт.

На початок липня перебувало 132 громадянина України. Сепаратисти заявляли про 600 осіб, яких вони хотіли б обміняти.І, як уточнила представниця України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко, ОРДЛО ультимативно вимагає звільнення понад 60 злочинців, що не мають жодного стосунку до конфлікту на Донбасі.

Напередодні стало відомо про звільнення з полону бойовиків ОРДЛО судді Апеляційного суду Луганської області Віталія Руденка і блогера, людини з інвалідністю Людмили Сурженко, яку бойвики катували. Україна звертатиметься до міжнародних судів через цей факт, повідомив прем'єр Володимир Гройсман. Із полону бойвиків на Донбасі. Яким є вихід? Гості студії: волонтер групи «Патріот» Алла Котенко і колишня полонена сепаратистів «ЛНР» Гайде Різаєва.