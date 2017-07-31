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Во Вроцлаве закончились Всемирные Игры – главное событие четырехлетия. Украина заняла 5-е место в турнирной таблице и завоевала 25 медалей: 10 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Спортсмены из Луганской и Донецкой областей завоевали 2 «золота», 2 «серебра» и «бронзу», а также установили 3 мировых рекорда.

В Луганской и Донецкой области очень хорошая школа пауэрлифтинга, рассказывают спортсмены. Именно поэтому выходцы их этих школ продолжают завоевывать награды сейчас, пусть и за другие области.

Так, Дмитрий Семененко сейчас выступает за Херсонскую область. В тяжелом весе луганский пауэрлифтер показал третий результат, подняв в сумме вес 1042 килограмма.

«Главная моя задача – это мировой рекорд в приседании. У меня получилось. Поднял 432 килограмма и обошел прошлый украинский рекорд, который установили в этом году на чемпионате Европы. Мог поднять и больше, но была техническая ошибка, поэтому попытку не засчитали», – говорит Дмитрий Семененко.

Его коллега по команде и земляк, который сейчас выступает за Харьковскую область, Сергей Белый в той же весовой категории завоевал «золото» и установил мировой рекорд в итоговой сумме поднятого веса – 1080 килограммов.

«Рад, что смог завоевать «золото» и установить новый мировой рекорд. На этом не буду останавливаться и продолжу тренироваться, чтобы снова и снова завоевывать награды для Украины», – говорит Белый.

Единственный представитель Луганской области, который продолжает за нее выступать на мировых соревнованиях, Владимир Рысев соревнуется в средней весовой категории. На Всемирных Играх завоевал «серебро» и установил мировой рекорд в сумме трех упражнений (приседание, жим лежа, тяга) – 945 килограмм.

Еще один пауэрлифтер, но уже из Донецкой области, Алексей Рокочий стал чемпионом Всемирных игр в супертяжелом весе. Его земляк, краматорчанин Алексей Бычков, закончил борьбу за медали уже после первого упражнения – приседания.

Из-за фальстарта без золотой награды остался донецкий скалолаз Даниил Болдырев. Сам спортсмен говорит, что был мотивирован только на победу и, возможно, это чувство и привело к такой ошибке.

«Не знаю, чего я так выстрелил! Но это один из этапов карьеры, спорта, если ты хочешь быть чемпионом, то нужно постоянно идти до конца», – говорит Даниил.

Также скалолаз отметил, что уже в августе у него начнется новый сезон соревнований и уже на первом турнире донецкий спортсмен собирается проявить свой боевой характер, к которому так привыкли украинские болельщики.

Без наград остался единственный представитель Донецкой области в джиу-джитсу – чемпион Всемирных Игр 2013 года Иван Настенко. Спортсмен не смог выйти из квалификации.

Также Наталья Мартюхина осталась в шаге от медали, проиграв в полуфинале спортсменке из Марокко Набили Табит.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)