Дострокові вибори не підуть на користь Україні, від них виграє Росія (огляд преси)

«Газета по-українськи» коментує результати соцопитування, згідно з якими 48% українців підтримують дочасні вибори. Цей показник сталий із моменту політичної кризи кінця 2015-го, констатує видання. Однак, як переконують експерти газети, дочасні вибори не підуть на користь Україні. Оскільки це підвищить рівень конфліктності, звинувачень і зливання компроматів. Вони не розв’яжуть політичну кризу, а посилять її. Знизять здатність України до спротиву російській гібридній агресії. Зроблять її поступливою до вимог, ультиматимумів і умов Росії, переконують експерти газети.

В цьому ж числі «Газета по-українськи» коментує новий склад Верховного суду. Видання пише, що принаймні 30 суддів мають негативний послужний список. Новий Верховний суд складатиметься переважно зі старих кадрів, частина з яких мають сумнівну доброчесність, зазначає видання.

Газета «Сегодня» нагадує, що ще трохи більше місяця залишилося відпочивати народним депутатам – вже 5 вересня їм доведеться відкрити сьому сесію. Список справ на осінь у парламентаріїв не з легких: на їхній совісті залишаються провалені на попередній сесії медична, земельна і шкільна реформи, а також друге читання пенсійної реформи. Але, крім важливих законопроектів, у списку зареєстрованих можна знайти і найнесподіваніші ініціативи. Про них йдеться в публікації «Незвичайна Рада: страйк і мобінг». Видання переконує, що дивні закони депутати використовують для піару.

Вже сьогодні Україна повинна почати виплачувати борги Міжнародному валютному фонду, який днями озвучив нові вимоги для виділення чергового траншу. Газета «Сегодня» дізналася, коли і скільки Україна віддаватиме грошей МВФ, і як це вплине на курс гривні. Журналісти інформують, що найбільша виплата буде в наступному році, а найменша – вже цього місяця.

Газета «Україна молода» нагадує, що Фонд держмайна днями оголосив початок проведення аукціонів із продажу пакетів акцій 8 енергетичних компаній. Продаж цей мав відбутися ще минулого року, проте був перенесений. Як повідомив тодішній голова Фонду Ігор Білоус, – приватизація держпакетів акцій обленерго розпочнеться після затвердження Нацкомісією з питань енергетики стимулюючого тарифоутворення на ринку електроенергії. Однак, як стверджує газета, досі прозорість приватизаційного процесу відсутня. І необґрунтовані ціни на виставлені на продаж лоти та тенденційність кола можливих власників є тому підтвердженням, переконують газетярі. Про те, кому дістануться залишки українських обленерго, йдеться в матеріалі «Безпека на продаж».