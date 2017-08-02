Телеканал NewsOne наповнює ефір антиукраїнськими випадами (огляд преси)

Пересидівши «лихі» часи, доморощені підспівувачі Кремля знову взялися повчати українців, як їм жити, переконує газета «Україна молода». Видання пише, що тенденційний набір ведучих та гостей телеканалу NewsOne, таких як Руслан Коцаба, Світлана Крюкова, Надія Савченко, В’ячеслав Піховшек, Ганна Герман, мав би привернути увагу відповідних структур до діяльності медіа. Однак цього чомусь не відбувається. Канал продовжує засмічувати ефір антиукраїнськими випадами, причому робить він це настільки активно, що перевершив навіть «Інтер», який, як наголошує газета, донедавна вважався найпотужнішим інструментом російської пропаганди. Але якщо мовлення NewsOne триває, отже, в каналові хтось серйозно зацікавлений? Докладніше про інформбезпеку України йдеться в статті «Розсадник неляканих пропагандистів».

Поїздка на окуповану територію Донбасу завжди несе ризики, але будь-якими ризиками можна керувати, зазначає газета «День». Видання нагадує, що існує низка базових правил поведінки на захоплених Кремлем територіях і при перетині лінії розмежування, які допоможуть українцям не потрапити в полон. Звісно, якщо у бойовиків стоїть завдання обмежити когось у свободі, то тут навряд що може допомогти. Проте всім, хто туди вирушає, необхідно вжити хоча б базових заходів безпеки. Особливо зараз, коли після вибуху в центрі Луганська, внаслідок якого був пошкоджений пам’ятник так званим «ополченцям». Насправді, як зазначає видання, подібні вибухи відбувалися неодноразово, що дає привід окупаційній владі говорити про роботу українських диверсійно-розвідувальних груп і, відповідно, посилювати режим. Затримання людей за вигаданими звинуваченнями і підозрами цілком вкладається в загальну хвилю істерії, а отже, можна говорити, що такі затримання цивільних осіб (при явному дефіциті полонених серед українських військових) будуть лише зростати. «День» пропонує докладні інструкції для тих, хто вимушений перетинати лінію розмежування та перебувати на окупованій території. Заголовок статті – «Як вижити в окупації».

Війна, борги і неправильні пріоритети заважають українській економіці вийти на новий рівень розвитку, констатує газета «День». І пропонує роздуми експертів про шкідливість застосування догматичного підходу в управлінні економічними системами та процесами. Зокрема, на їхню думку, одним із прикладів «догм», які нав’язують Україні сьогодні, – це тотальна боротьба з корупцією як шлях до економічного процвітання та досвід Сінгапуру. Буцім-то увесь секрет в тому, щоб побороти корупцію й відкрити товарні та фінансові ринки. Але ринки в Україні вже відкриті, нагадує експерт видання, економіст, голова Агенції розвитку Дніпра Володимир Панченко. Він переконує, що Сінгапур застосовував ті інструменти, які некарликові країни, на кшталт України, застосувати не зможуть. Для неї догматичне використання подібних законів призведе до вбивства економіки, переконує економіст.

Про те, як має реалізовуватись в Києві план побудови «Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», вартістю майже 100 мільйонів доларів, розмірковують експерти газети «День». Вони наголошують, що такий грандіозний проект не може апріорі стати комерційним. Це шлях до неминучої конфронтації. Експерти нагадують, що Бабин Яр – це місце, яке невіддільне від історичної пам’яті української нації. Адже тут зберігається пам’ять про похідні групи ОУН і Олену Телігу. Тому необхідно, щоб реалізація проектів у цій сфері відбувалася за участю Української держави, а не лише спонсорів з-за кордону. На цьому наголошується в статті «Меморіал «Бабин Яр». Напівзакритий формат».

2 серпня в Україні святкують День ВДВ. Велика заслуга у тому, що Росії так і не вдалося створити «Новоросію», належить саме цим військам, стверджує газета «Голос України». Про загальний стан готовності українських високомобільних десантних військ до захисту країни, про традиції українських десантників та плани на свято йдеться в публікації «У фонтанах десантники не купатимуться».