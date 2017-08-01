Альона Мержевська

(Друкуємо мовою оригіналу)

Два миллиона гривен, чтобы вывести Волноваху из тьмы. Света на многих улицах прифронтовой Волновахи не было с прошлого столетия. И вот с конца восьмидесятых годов в город возвращается уличное освещение. Местные власти планируют восстановить освещение по всему городу. Как к возвращению света на улицы отнеслись жители города, узнавали Донбасс.Реалії.

На капитальный ремонт уличного освещения из бюджета города выделено около двух миллионов гривен. Но сделано еще не все запланированное. Об этом рассказывает начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Волновахского городского совета Дмитрий Кобзарь.

«Проводится установка приборов учета – то есть, освещение будет подучетным. Установили светодиодные фонари мощностью 50 ватт – по заявке жителей и по утвержденному с РЭСом графику за средства местного бюджета. Стремимся к тому, чтобы по всему городу освещение было подучетным, и везде протянуты линии», – говорит Дмитрий Кобзарь.

Не смотря на установку освещения, света на улицах приходится ждать по несколько недель, говорят местные жители. Происходит это потому, что монтажные работы проводятся одновременно с оформлением необходимых документов, и, как правило, опережают бумажные формальности на две-три недели, объясняет Дмитрий Кобзарь.

«Иногда монтаж производится во время формирования документов, плюс привозят непрометризированныее (не поставленные на учёт – ред.) счетчики. Получается, сняли старые частные фонари, повесили новые, но они еще пару недель не горят. И люди начинают звонить: мол, старые сняли, новые повесили, а они не горят», – говорит работник городского совета.

Теперь людям будет не страшно возвращаться по тёмным улицам домой, поделилась жительница Волновахи Ольга.

«С 89-го года свет по городу пропал, и это мешало, зимой особенно, возвращаться с работы, это неудобно и страшно. Я в городской совет обращалась раза четыре, наверное. И когда мы в этом году увидели, что у нас на улице загорелся свет, мы были рады всей семьей», – рассказала Ольга.

Несмотря на восстановительные работы по освещению, жители города отмечают, что одни лишь фонари не решат всех городских проблем. Одна из самых животрепещущих – состояние большинства

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)