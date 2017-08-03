Журналісти обурені: Юрій Луценко не запросив їх на зустріч (огляд преси)

Газета «День» коментує зустріч блогерів із генпрокурором Юрієм Луценком. Видання пише, що це вже стало певною традицією в політичному середовищі, – демонструвати свою відкритість і ділитися або «злити» певну інформацію для загалу. Експерти газети побоюються, що через подібну практику може створюватися викривлена реальність. Видання згадує, що після обрання президентом Петра Порошенка, адміністрацію якого очолив Борис Ложкін, до України фактично масово перекочувала практика «ольгинских ботів». Суть у тому, що формується армія лояльних користувачів мережі, які працюють в інтернеті в інтересах влади або конкретних політиків. Газетярі також обурені – чому на зустрічі не було журналістів, які б мали можливість потім відкрито про це написати, а головне – поставити важливі і актуальні запитання. Про що саме хотіли запити в генпрокурора журналісти «Дня», інформується в статті «Генеральний» пул».

Газета «Голос України» наголошує, що для того, аби уникнути зловживань та забезпечити рівні конкурентні можливості всім потенційним постачальникам, необхідно відкрити постанову Державного оборонного замовлення. Бо зараз це таємний план закупівель товарів та послуг для потреб безпеки та оборони. Через те майже 95% усіх закупівель відбувається за неконкурентною процедурою, стверджує видання. Тобто замовник (наприклад, Міноборони) сам визначає постачальника. Якщо розтаємничити процес, то і державні, і приватні компанії матимуть доступ до цієї інформації. Сьогодні Держоборонзамовлення ухвалюється на три роки. Отож компанії знатимуть, що збираються закуповувати замовники – Міноборони, Нацгвардія, інші структури, і відповідно плануватимуть свій бізнес, свою участь у тендерах, зможуть зіставляти власні можливості із вимогами до товарів чи послуг та пропонувати всім відомствам сектору безпеки та оборони свої товари та послуги, наголошує видання у публікації «Уникнути корупції під грифом «таємно».

3 серпня український політв’язень Валентин Вигівський втретє зустрічає день народження у російській в’язниці. Як стверджує газета «День», ця справа стала однією з найзакритіших серед інших справ «в’язнів Кремля». Киянина Валентина Вигівського так звана «кримська самооборона» затримала у вересні 2014 року в Сімферополі, куди він поїхав у приватних справах. Згодом у Москві його звинуватили у шпигунстві й засудили до 11 років суворого режиму. Про те, які шанси на звільнення у нього та інших «бранців Кремля», розповідає газета «День».

Газета «Голос України» пише, що з перших 120 відібраних кандидатів до Верховного суду 30 мають негативні відгуки. Тобто кожен четвертий майбутній суддя Верховного суду порушував права людини або ухвалював політично вмотивовані рішення, або не може пояснити власні статки, обурюються експерти парламентської газети. Докладніше йдеться в статті «Якість «нової крові» Верховного суду сумнівна?»

В цьому ж числі «Голос України» інформує, що парламентарії хочуть зробити покарання за водіння авто у нетверезому стані більш суворішим. Новий законопроект передбачає підвищення штрафів для нетверезих водіїв та розширення прав поліцейських на дорогах. Кому на користь нововведення і хто тепер дихатиме в індикаторну трубку, розповідають автори парламентського часопису.