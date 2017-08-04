У Росії пропонують штрафувати за розповсюдження іноземних ЗМІ

Міністерство зв’язку і масових комунікацій Росії підготувало проект закону, який запроваджує штрафи за розповсюдження іноземних газет і журналів без дозволу влади.

Заступник міністра Олексій Волін сказав «Інтерфаксу», що документ спрямований проти тих, хто розповсюджує іноземні видання без ліцензії. За його словами, законопроект пропонує штрафи від 1 тисячі до 30 тисяч рублів (16-500 доларів).

При цьому Олексій Волін зазначив, що заборона не стосується передруку статей з іноземних видань російськими ЗМІ, або ж розповсюдження їх в інших формах.