Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
05 Серпень 2017, Київ 13:44
Події

Великий терор. 80-і роковини масових «чисток»

Великий терор. 80-і роковини масових «чисток» (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:41
0:00:00 /0:01:41
ЗАВАНТАЖИТИ

Великий терор. 80-і роковини масових «чисток» (відео)

Більшовицький режим був репресивним із перших років свого існування, але найбільша хвиля «чисток» припала на 1937-38 роки.

​Масштабна кампанія пізніше отримала назву «Великий терор». У ці роки на європейській частині СРСР почалися масові арешти та розстріли тих, кого влада вважала «підозрілими». За два роки партійна верхівка арештувала 1,5 мільйона людей, 680 тисяч із них – знищила.

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG