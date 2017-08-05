Більшовицький режим був репресивним із перших років свого існування, але найбільша хвиля «чисток» припала на 1937-38 роки.

​Масштабна кампанія пізніше отримала назву «Великий терор». У ці роки на європейській частині СРСР почалися масові арешти та розстріли тих, кого влада вважала «підозрілими». За два роки партійна верхівка арештувала 1,5 мільйона людей, 680 тисяч із них – знищила.