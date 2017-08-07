Пентагон готує план озброєння України (світова преса)

Італійське періодичне видання La Stampa повідомило про готовність США надати Україні зброю для захисту від проросійських бойовиків. Одне з найпопулярніших періодичних видань Нідерландів De Volkskrant пише про музичну революцію, яка відбувається у столиці України. Британський часопис The Independent висловлює захоплення з приводу переконливої перемоги українського боксера Василя Ломаченка у двобої за звання чемпіона світу у напівлегкій вазі.

Італійський часопис La Stampa, що видається у Турині, опублікував 1 серпня матеріал свого нью-йоркського кореспондента Паоло Мастроліллі «США готові озброїти Україну для захисту від проросійських бойовиків». Мастроліллі пише, що Пентагон готує план надати Україні американську зброю. Ця ініціатива з’явилась ще перед оголошенням Москви щодо вислання з Росії 755 американських дипломатів. Як на італійського кореспондента, все це демонструє дедалі більші тертя, які з’явились між Вашингтоном та Москвою, а президент США Дональд Трамп опинився у складній позиції, коли він мусить схвалити новий оберт протистояння з Росією, який йде всупереч його попереднім заявам щодо бажання відновити діалог з Кремлем.

Тим часом, як зазначає туринська газета, ініціатива щодо постачання американської зброї в Україну з’явилась не вчора. Ще під час липневих дебатів у Сенаті США віце-голова Об’єднаного комітету начальників штабів американського війська генерал Пол Селва оголосив про наявність чіткого плану постачань американської зброї в Україну.

«Це більш ніж просто рекомендація. Це постане політичним вибором. Йдеться про рішення, чи надати українському урядові знаряддя захисту проти того, що ми вважаємо рухом бойовиків, яких підтримує Росія, у донбаському регіоні України», – заявив у Сенаті генерал Пол Селва.

La Stampa додає, що, попри певну невизначеність цього питання у найвищих ешелонах влади Сполучених Штатів, конкретний документ з планом постачань зброї в Україну може таки опинитися на столі президента Трампа. Президент США явно не хотів би цього, але, як пише італійське видання, його руки зв’язані з причини розслідування так званого скандалу «Russiagate» і чіткої позиції провідних конгресменів. Це також, у свою чергу, демонструє глибокі розбіжності у трактуванні відносин з Кремлем, які існують між президентом Трампом та фахівцями із зовнішньої політики Вашингтона, які й надалі розглядають Москву як опонента.

«США готові озброїти Україну для захисту від проросійських бойовиків»

Один з найпопулярніших часописів Нідерландів De Volkskrant друкує статтю «Ця молодь несе музичну революцію до промислових руїн Києва». Автор статті Том Веннінк пише про нову, як для столиці України, культуру техно-музики, зокрема, «рейв-вечірок», які відбуваються у Києві на закинутих складах, під недобудованими мостами та навіть у приміщенні колишнього флагмана української кіноіндустрії – кіностудії імені Довженка. Йдеться про те, що здобуло назву «Схема». Це явище, як на Веннінка, постає справжньою музичною революцією у столиці України.

Як вважає автор статті у нідерландському часописі, цей музичний рух у Києві відображає затяжну політичну і економічну кризу в Україні. Один із засновників «Схеми» – чоловік дещо невизначеного віку на ім’я Слава Лепшеєв, як пише газета, свого часу втратив роботу і вирішив провести першу «рейв-вечірку» у Києві 2014 року. На той час, як пояснює часопис, Київ лише-но оговтувався після революції на Майдані, а також від захоплення Криму російським військом та спалаху війни на сході України. Тоді, як пише нідерландське видання, нічне життя у Києві було спокійним. Три роки кризи по тому зробили з Києва центр підпільної музики «техно» Східної Європи.

De Volkskrant наводить приклад 26-річної українки на ім’я Ольга, яка мешкає у Парижі і спеціально прилетіла до Києва, аби взяти участь у «рейв-вечірці». Вона каже, що її дуже вразило те, що вона побачила, бо виникає таке враження, що ті, хто прийшов на цей захід, бажають цілковито забутися у ритмах музики, що лунає. На думку Ольги, це, можливо, відбувається тому, що молодь у Києві не знає, що відбуватиметься завтра. Ольга додає, що її життя у Парижі є значно більш передбачуваним. Ді-джеї цих київських вечірок, як пише газета, приїздять з усіх куточків України, а також з інших колишніх республік СРСР. Після київського ді-джея Конакова за пультом з’являється така собі Інґа Мауер з Росії. Видання при цьому зазначає, що росіяни вже не отримують теплого прийому в Україні з часу анексії Криму, проте на цих київських заходах «Схеми» люди нібито перебувають поза політикою.

Нідерландський часопис завершує, пишучи, що організатори вечірок «Схема» спромоглись подолати кризу в Україні. Вони працюють з низкою дизайнерів, архітекторів та митців, обираючи найкращі місця для проведення своїх заходів. І ці вечірки збирають щоразу до двох тисяч ентузіастів-поціновувачів з різних країн. Газета додає, що дещо анархістська атмосфера сприяє популярності заходів «Схеми». Хоча й вживання наркотиків заборонено на папері, під час облави агентів українського відділу боротьби з наркотиками, на одній вечірці було виявлено маріхуану, пігулки «екстазі» та амфетаміни. Відтоді в організаторів «Схеми» почали з’являтися побоювання, що влада може покласти край цій музичній революції у столиці України.

«Рейв в Україні? Через 30 років по тому, як решта Європи вже це пройшла? Трохи сумно»

Періодичне видання з Великої Британії The Independent містить статтю «Василя Ломаченка порівняли з Мухаммедом Алі після перемоги нокаутом над Міґелем Марріаґою». У підзаголовку додається, що український боксер продемонстрував свою техніку і атлетизм у своєму переконливому переможному двобої. Газета повідомляє, що українець Василь Ломаченко захистив свій пояс чемпіона світу у напівлегкій вазі за версією WBO, переконливо нокаутувавши його суперника Міґеля Марріаґу у ході бездоганно проведеного бою, що викликало порівняння його з легендарним Мухаммедом Алі. Команда його опонента Марріаґи викинула рушник капітуляції по тому, як Ломаченко знов надіслав свого суперника у нокаут, що значило перемогу українця після 7 раундів. Василь Ломаченко, у такий спосіб, успішно захистив свій чемпіонський титул вже втретє за останні 9 місяців. Ломаченко, втім, зазначив, що цей двобій був далеким від легкої прогулянки.

«Було надзвичайно складно прорвати захист Марріаґи. Він завжди дивився кудись під ноги. Я був втішений тим, що врешті решт здолав мого суперника», – заявив після своєї перемоги Василь Ломаченко.

The Independent пише, що промоутер українця Боб Арум порівняв Ломаченка з найвідомішим боксером в історії – Мухаммедом Алі, додавши, що не бачив взагалі нічого схожого. Ломаченко, за словами Арума, був просто неймовірним.

«Ломаченко не лише має знання, він також має навички, яких я раніше не бачив. Він швидкий, миттєво реагує, і він також приносить задоволення своєю технікою. Хто ще був таким саме? Мухаммед Алі», – заявив після двобою промоутер Василя Ломаченка Боб Арум.

Британське видання нагадує, що Ломаченко здобував перемоги на Олімпійських іграх у Пекіні та Лондоні. Він став професіоналом 2013 року і буквально злетів на боксерський Олімп, виборовши чемпіонський пояс вже у його третьому професійному двобої 2014 року. Часопис завершує, повідомляючи, що Василь Ломаченко мешкає і тренується на відстані 90 хвилин їзди від Лос-Анджелеса, в окрузі Вентура. Дружина і діти Ломаченка також були присутні під час його боксерської звитяги у театрі Microsoft у Лос-Анджелесі.

«Василя Ломаченка порівняли з Мухаммедом Алі після перемоги нокаутом над Міґелем Марріаґою»