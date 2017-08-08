Конгресмен Енґель закликав адміністрацію США розробити стратегію протидії російській пропаганді

Конгресмен-демократ Еліот Енґель, високопоставлений член комітету Палати представників із закордонних справ, піддав критиці рішення державного секретаря США Рекса Тіллерсона відсунути на другий план контрпропагандистські зусилля США, відмовившись від 80 мільйонів доларів, призначених для протидії пропаганді з боку Росії та угруповання «Ісламська держава».

У листі до глави Державного департаменту Енґель наголосив на ризиках, які, на його переконання, тягне за собою це рішення, закликавши держсекретаря змінити курс або представити нову стратегію для боротьби з цією загрозою.



Висловивши стурбованість з приводу рішення Тіллерсона не використовувати надані Конгресом кошти для протидії пропаганді Росії та «Ісламської держави», Енґель підкреслив: «Загрози з боку цих супротивників очевидні, і я стурбований тим, що ви, мабуть, не віддані зусиллям, які необхідні для прийняття заходів у зв’язку з цим».

Президент Путін вчинив напад на американську демократію. Він хоче похитнути єдність Заходу і підірвати наші альянси

«Росія – не друг Америки. Президент Путін вчинив напад на американську демократію. Він хоче похитнути єдність Заходу і підірвати наші альянси», – пише конгресмен.



Енґель також нагадав, що угруповання «Ісламська держава» використовує пропаганду як ключовий інструмент вербування і поширення антиамериканських настроїв, і, мабуть, не збирається припиняти свої зусилля в інтернеті. «Якщо не розробити ефективну стратегію протидії цій загрозі, то ми можемо втратити досягнуте і штовхнути «Ісламську державу» та інші терористичні угруповання до розширення пропагандистських кампаній», – заявив Енґель.



«Хоча ми б хотіли в кінцевому підсумку побачити поліпшення відносин з Росією, дії Кремля просто не дозволяють (здійснити) це поліпшення, – зазначив конгресмен. – Законопроект, ухвалений переважною більшістю голосів у Палаті представників і Сенаті, був розроблений з метою захистити США від агресії Володимира Путіна і покарати Москву за втручання в американську демократію, вторгнення в Україну та інші зловмисні дії. Тому, коли Конгрес виділив майже 80 мільйонів доларів на контрпропагандистські зусилля, мало стати абсолютно ясно, що Конгрес хоче, щоб цією проблемою зайнялися. Для членів Конгресу неприйнятно, щоб інформаційна війна з боку Росії й «Ісламської держави» залишалася без відповіді. Нічого не робити – не варіант. Я закликаю вас представити стратегію і співпрацювати з Конгресом задля негайної її реалізації. В іншому випадку Палата представників і Сенат будуть шукати законодавчі альтернативи, щоб переконати адміністрацію поставитися до погроз з боку Росії і ІДІЛ з належною серйозністю», – зазначив у своєму листі Еліот Енґель.