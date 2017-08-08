Нокаутувати Ломаченка обіцяє боксер, який тролить українця у Twitter

Останній двобій українця Василя Ломаченка показав менший рейтинг, ніж очікувалось. На це звертає увагу американський спортивний журналіст Марк Коппінґер, який працює в авторитетному виданні Ring Magazine та має право голосу у відборі боксерів до так званої «Зали слави боксу».

«Рейтинг вечора боксу Ломаченко Марріага на каналі ESPN: 10-12 на каналі ESPN2 мав аудиторію 250 000. Головний поєдинок вечора - 750 000. Можливо на кількість глядачів вплинула зміна каналів», – твітує Коппінґер.

Канал ESPN на якому пройшов останній поєдинок Ломаченка доступний американським глядачам у так званому «базовому пакеті» кабельного телебачення. Раніше бої Ломаченка транслювались на каналі HBO, де попередній поєдинок українського боксера дивились у прямому ефірі 800 000 осіб, що у тому випадку називали дуже серйозною цифрою.

Промоутери українця зазначали, що перехід на ESPN мав би розширити популярність Ломаченка та відкрити його талант ширшій аудиторії. Повідомляєтсья, що глядачі у США отримували неправильну інформацію про час початку вечора боксу.

Журналіст також зауважив, що причиною меншої глядацької аудиторії поєдинку може бути і бажання уболівальників бачити Ломаченка у поєдинках із сильнішими супротивниками.

«Думаю, що плутанина із початком вечора бокса на каналі ESPN 2 вплинула на погані рейтинги, але також і те, що поєдинок відбувається літом, у мертвий сезон. Окрім того, фани можливо хочуть кращих суперників», – твітує Коппінґер.

Чимало фанатів боксу на Заході висловили свою позицію щодо того, хто має стати наступним суперником українця в онлайн опитування влаштованого британським спортивним каналом BoxNation.

Більшість учасників опитування хотіли би, щоб українець зустрівся із американським боксером Майкі Гарсією, або кубинцем Гільєром Рігондо.

Кубинець Рігондо вже тривалий час набивається у супротивники українцю. 36-річний кубинець також є 2-разовим олімпійським чемпіоном, впевнено завойовував титули і не має поразок на професійному ринзі. Кубинець вже багато років не покидає умовний рейтинг «найкращих боксерів незалежно від вагової категорії», на верхівці якого чимало оглядачів зараз бачать саме українця Ломаченка.

Перепоною до популярності боксера серед широких мас називають його обережний стиль, який у публіки користується значно меншою повагою, ніж яскравий бокс українця.

Між тим, це не завадило кубинцю у 2013-му році фактично розбити зіркові мрії Ноніто Донера, кар’єрою якого опікувалась та ж компанія, яка сьогодні «веде» українця Ломаченка. Донер, якого вважали страшним нокаутером, маючи солідно перевагу над кубинцем у зрості, виглядав у бою з ним дуже невпевнено і нічого не міг протиставити боксеру.

Рігондо, який боксує на кілька вагових категорій нижче, вже давно викликає українця на бій. У серпні 2015-го (!) Ломаченко навіть пояснив, чому їх бій не відбувається.

В останній час Рігондо знову став активно добиватись бою і з цією метою активно «тролить» Ломаченка у соцмережах. Не стримувався він і у ході бою українця проти Марріаги.

«Я вирублю цього хлопця», – твітував Рігондо у ході бою Ломаченка.

«Проблема не у тому, що Ломаченко не може битись. Ми всі знаємо, що він МОЖЕ! Проблема у тому, що він б’ється із тим, хто не б’є у відповідь, а я – буду!» – розвивав думку кубинський боксер.

Він також поіронізував з приводу інформації про порівняно невисокі рейтинги бою Ломаченка.

«Погані рейтинги? Справді? Чого б це?» – твітує кубинець, чиї поєдинки зазвичай викликають низький глядацький інтерес.

На заваді поєдинку Ломаченка та Рігондо зараз стоїть, як видається, нездатність сторін домовитись про умови. Ломаченко кілька разів називав Рігондо надто маленьким для себе; між тим останній поєдинок українця пройшов проти боксера, який заради бою піднявся на категорію вище.

Тим часом сторінка Рігондо у Twitter буквально рясніє кпинами в бік українця та його менеджементу, який на думку кубинця боїться, що поразка їхнього підопічного позначиться на їх заробітках.

Наприклад, кубинець заявляв, що Ломаченко віддає перевагу «водіям Uber», а не бою із ним. При цьому він мав на увазі популярне у США боксерське кліше, коли обраних в останній момент очевидно слабких супротивників називають «таксистами».

В іншому випадку Рігондо виставив на сторінку «фотожабу», яка зобразила Ломаченка у вигляді курки («chicken» в англійські мові є синонімом боягуза – ред.). Українець, за інформацією ЗМІ, не залишив креативи кубинця без уваги. Повідомлялось, що він заявив – Рігондо за жарти доведеться відповідати у ринзі.

Ломаченко після бою і Марріагою вже встиг сказати, що якби замість останнього у ринзі був Рігондо результат не змінився би.