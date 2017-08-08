Прикарпатських гірських рятувальників очікує реогранізація

Івано-Франківськ – До середини вересня на Івано-Франківщині планують реформувати гірську рятувальну службу. Це викликало протистояння між рятувальниками і керівництвом управління ДСНС в області. Перші стверджують, що реорганізація призведе до ліквідації служби, другі переконані, що навпаки, – підвищить відповідальність фахівців. Наразі кожна з чотирьох областей, де є Карпати, по-своєму організовує цю роботу, єдиної служби нема. Туристи ж хочуть почуватися в горах захищеними.

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​Олександрові Матурі, більше знаному в середовищі досвідчених мандрівників як «турист Сашко», двічі на допомогу приходили гірські рятувальники: коли на Верховинщині заблукав і коли біля Осмолоди порвав зв’язки на нозі. Каже, що почувається безпечніше в горах, коли є усвідомлення, що в біді не залишать. А інформація про реформування служби гірських рятувальників викликала острах, зізнається Олександр.

Туристам буде страшно. Десь щось трапиться – хто нас буде рятувати?

«Те, що зараз відбувається, ми спілкуємося серед туристів – у нас мозок горить реально. Туристам буде страшно. Це десь щось трапиться – хто нас буде рятувати?» – каже турист Сашко.

Замість туристичних навиків – погони

Гірські рятувальники Прикарпаття через соцмережі і на прес-конференції заявляють, що їх повідомили (правда, не за три місяці, як мало би бути) про звільнення і про реорганізацію служби в спеціалізовану рятувально-пошукову частину (уже без слова «гірська»). Реформування передбачає, що на керівні посади братимуть атестованих офіцерів. На думку виконувача обов’язків начальника гірської пошуково-рятувальної частини Василя Завалка, спеціалістів, які прийшли у службу «з туризму», замінять «дилетантами з погонами».

Керівникам не обов’язково мати якісь гірські професії: не володіти лижами, не володіти досконало якимось видом туризму, не бути спелеологом, альпіністом, скелелазом і так далі

«Керівникам всіх підрозділів не обов’язково бути керівником з гірським фахом, мати якісь гірські професії: не володіти лижами, не володіти досконало якимось видом туризму, не бути спелеологом, альпіністом, скелелазом і так далі», – зазначив Василь Завалко.

Наразі у службі 64 гірські рятувальники. Передбачене введення посад п’яти атестованих офіцерів та двох посад теж атестованих водіїв. Самі рятувальники зізнаються, що складно буде виконувати накази людей, які не мають досвіду рятувальних робіт в гірських лісових масивах.

​Головне, щоб був порядок і відповідальність

Втім, не всі виступають проти змін. Рятувальник Дмитро Семенчук з Яремчі, навпаки, вважає, що службу треба реорганізовувати, бо «йти в гори рятувати нема з ким».

А що, офіцери у нас такі погані? Гасять пожежі, а по горах ходити не можуть?

«Головне, щоб був порядок, а нових ми наберемо. А що, офіцери у нас такі погані? Гасять пожежі, а по горах ходити не можуть? Людину можна навчити», – вважає рятувальник.

В управлінні ДСНС в області зазначають, що в Дрогобичі на Львівщині буде створений спеціальний центр для підготовки фахівців. І не погоджуються із закидами про ліквідацію служби

За словами начальника відділу реагування на надзвичайні ситуації головного управління ДСНС в області, підполковника служби цивільного захисту Тараса Кочкодана, спеціалізовану рятувально-пошукову частину буде розширено, а досвідчені рятувальники без роботи не залишаться.

Всі досвідчені рятувальники, які мають великий багаж практичного досвіду, залишаться на посадах, які будуть їм запропоновані

«Управління стоїть на тому, що нікого виганяти і ліквідовувати не буде. Всі досвідчені рятувальники, які мають великий багаж практичного досвіду, залишаться на посадах, які будуть їм запропоновані, якщо вони будуть погоджуватися з цими посадами», – зазначив представник ДСНС.

Тарас Кочкодан додав, що за такою структурою і штатами працюють рятувальні служби у Львівській, Чернівецькій областях.

Потрібна єдина рятувальна служба в Карпатах

У чотирьох областях, де туристи ходять Карпатами, наразі немає єдиної карпатської рятувальної служби. І це не сприяє ефективній роботі – вважає начальник Верховинської пошуково-рятувальної групи Василь Кобилюк, рятувальник з 40-річним стажем.

У кожній області рятувальники підпорядковуються своєму управлінню ДСНС. Ми боремося за те, щоб була єдина служба

«У нас в кожній області рятувальники підпорядковуються своєму управлінню ДСНС. Це дуже велика проблема і ми боремося за те, щоб була єдина служба. Я з Рахівським районом межую. А турист йде по Чорногорі по стежці: крок вліво – в нашому районі, крок вправо – в Рахівському. А я навіть не маю контакту з рахівськими, бо нас не збирають, нас не об’єднують», – каже Василь Кобилюк.

За даними Тараса Кочкодана, щороку Карпати відвідує близько 400 туристичних груп, тобто 10-16 тисяч туристів. «За цей період вже зареєстровано більше 30 аварійно-рятувальних робіт, було надано першу медичну допомогу двом особам, врятовано 26 осіб. На жаль, було виявлено двох загиблих», – констатує він.

Реорганізацію прикарпатської гірської рятувальної служби планується провести до 17 вересня – Дня рятувальника. Однак, як стверджує Кочкодан, до дати не прив’язувались: згідно із законодавством, ДСНС повинна провести реорганізацію за два місяці з моменту отримання наказу Міністерства надзвичайних ситуацій.

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