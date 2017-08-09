Стоп-кран «Укрзалізниці»: протистояння триває (огляд преси)

Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури ніяк не можуть дійти згоди, кому має підпорядковуватися «Укрзалізниця», констатує газета «Україна молода». Видання пише, що протистояння між нинішнім очільником «Укрзалізниці» Войцехом Балчуном та міністром інфраструктури Володимиром Омеляном триває вже не один місяць. Розповівши про їхні взаємні претензії і звинувачення, видання прогнозує, що питання відставки польського реформатора стане предметом політичних торгів між прем’єром Володимиром Гройсманом та «Народним фронтом», який хоче взяти «Укрзалізницю» під свій контроль. Докладніше йдеться в матеріалі «Стоп-кран «Укрзалізниці».

Щойно ватажок угруповання «ЛНР» говорить про якісь проблеми з постачанням якогось товару – значить найближчим часом з’явиться конторка, яка буде героїчно долати цю проблему, а власником цієї структури обов’язково буде сам Плотницький. Окрім Плотницького, в угрупованні «ЛНР» достатньо «діячів», менших за рангом, які владою автомата вирішують свої власні меркантильні амбіції. Про життя в окупації в газеті «Голосі України» розповідають жителі Луганщини.

НАК «Нафтогаз України», окрилений першою перемогою у Стокгольмському арбітражі, вирішив збільшити розмір позивної вимоги до російського «Газпрому» на 5 мільярдів доларів. Позов стосується транзитного контракту з Україною. Як нагадує газета «Україна молода», російський газовий монополіст чи не вперше за свою історію спрацював зі збитками. Про те, які шанси «Нафтогазу» на перемогу в суді, йдеться в публікації «Прокачували? Заплатіть!»

А в статті «Золота маска» «Україна молода» нагадує, що американські інвестори готові вкласти 100 мільйонів доларів у відновлення Мужіївського золотоносного родовища на Закарпатті. Передбачається, що вони вийдуть на пік видобутку через п’ять років, коли, за прогнозами, у світі має знову різко зрости вартість золота. Утім, робота інвестора стартувала під супровід скандалу: експерти стверджують, що за маскою «американської компанії» ховаються добре знайомі українцям люди з оточення Віктора Януковича.

Операцію з агресивним наступом у Криму провели не спонтанно, її давно готували в Кремлі, стверджує дописувач газети «Голос України». І це нібито зіграло на національну гордість – «ми знову великі!». Проте, в останній рік помічається значно критичніше ставлення до московської влади, уже немає тієї ейфорії від «Кримнаш». Про причини розповідає парламентське видання.