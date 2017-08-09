Кадиров: у Кремля є хазяїн – Путін

Голова Чечні Рамзан Кадиров заочно посперечався із російським політологом Глібом Павловським, який в інтерв’ю московському телеканалові «Дождь» назвав його «одним з основних претендентів на контрольний пакет» Кремля.

«Через рік, два, три буде вирішуватися питання контролю над Кремлем, і я думаю, що Рамзан Ахметович Кадиров – один із основних претендентів на контрольний пакет», – сказав Павловський. Ця цитата була винесена у заголовок фрагмента програми з участю Павловського, яка вийшла в ефір телеканалу 4 серпня.

На це Кадиров відповів у своєму телеграм-каналі: «Усі псевдомислителі, які просторікують на тему володіння кимось «контрольним пакетом» Кремля, повинні засвоїти, що в адміністрації Кремля є свій хазяїн – це наш керівник – президент Росії».

При цьому Кадиров відмітив, що у Кремля є хазяїн – Володимир Путін, «а ми його піхота».

«І для розуміння: ніхто не реагує на дворнягу, що гавкає, – додав Кадиров. А дворняга гавкає, боягузливо озираючись на свого господаря. Але ефекту нуль. Іншим разом ці дворняги, які не мають ні сили, ні інтелекту, намагаються зграєю накинутися з усією притаманною боягузам жорстокістю. Але тут достатньо рику вовка, щоб вони, підібгавши хвости, скімлячи, побігли до своїх господарів», – написав Кадиров.

Оригінал матеріалу – на сайті Кавказ.Реалії