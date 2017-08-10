Івано-Франківщина: у Криворівні поховали бійця батальйону «Донбас» Гонтаря

На Івано-Франківщині у селі Криворівні сьогодні поховали бійця батальйону «Донбас» Валентина Гонтаря (позивний Прапор).

Морський піхотинець, учасник АТО, поранений під Іловайськом, в останні роки він з дружиною жив у Криворівні. Разом з нею працював в реабілітаційному проекті «Творча криївка» для соціально-психологічної і творчої реабілітації учасників АТО.

Гонтаря знайшли 4 серпня у Києво-Святошинському лісі підірваним на гранаті.

За словами керівника реабілітаційного центру «Бандерівський схрон» Ігоря Чернецького, Гонтар їздив до Києва «шукати гроші для реабілітації учасників АТО» і в останні дні липня з ним втратився зв’язок.

За словами голови Івано-Франківської обласної спілки учасників АТО Андрія Долика, спочатку правоохоронці кваліфікували смерть Гонтаря як самогубство, потім розслідування перекваліфікували на статтю 115 частину першу «навмисне вбивство».

Прощання з Валентином Гонтарем відбулося у Києві, Івано-Франківську та Криворівні.