СБУ потрібно реформувати (огляд преси)

Останнім часом співробітники Служби безпеки України стали частіше тиснути на бізнес, причому заради особистої вигоди своїх співробітників, стверджує тижневик «Новое время». Навівши конкретні приклади, журналісти наголошують, що СБУ залишається єдиним силовим відомством в країні, якого взагалі не торкнулися реформи і яке гостро їх потребує. Про необхідність системних змін заявляв не лише президент Петро Порошенко, але і глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, за словами якого «ця реформа вкрай важлива, і її необхідно провести якомога швидше». Проте це питання постійно відкладається. Чому – «Новое время» аналізує в публікації «Служба свавілля України».

«Український тиждень» пише, що останні судові засідання відкривають нові способи та схеми використання тітушок під час подій Революції гідності. Хоча саме слово «тітушки» асоціюється передусім із протидіями політичним акціям, насправді це не так, переконує видання. Існує своєрідний «ринок тітушок». Ідеться про сформовані групи, які тимчасово продають себе різним замовникам для виконання тих чи інших завдань. Зазвичай їх використовують у бізнесових конфліктах: для рейдерства або, навпаки, протидії йому. А в умовах політичного протистояння тітушки просувають інтереси потрібного кандидата. Під час Майдану їх стали використовувати фактично для масового терору. Докладніше йдеться в статті «Тонкощі тітушководств».

За обсягом інвестицій сільське господарство вийшло в лідери української економіки та готове обігнати докризові часи, стверджує тижневик «Новое время». Водночас, як переконує видання, сільськогосподарський бізнес зіткнувся з незвичайною для нинішніх часів проблемою: нікому працювати ні в полі, ні за його межами, а відстала система освіти продукує переважно дуже слабкі кадри. Докладніше з проблемами аграріїв тижневик знайомить в публікації «Хто посіє? Хто пожне?».

Російський журналіст-політемігрант Аркадій Бабченко відкрито виступає проти кремлівського режиму і живе під пресингом кремлівської влади вже не перший рік. Поглянувши на ситуацію з Україною з боку і зсередини, російський опозиціонер стверджує в тижневику «Фокус», що особливої політичної волі щось змінювати не проглядається ні в України, ні у Росії, ні у Заходу: все зайшло в глухий кут. Який з нього може бути вихід, видання аналізує в матеріалі «Синдром величі».