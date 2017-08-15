Україні загрожує наступальне угруповання на півночі (огляд преси)

Під час російсько-білоруських навчань «Захід-2017» існує небезпека формування наступального угруповання на півночі. Україна має бути готова до будь-яких сценаріїв, наголошує експерт газети «День». Він вважає, що Збройні сили України і сили країн-партнерів мають провести адекватні заходи. Адже за рахунок Білорусі Росія отримує нові можливості для розширення дії своєї системи ППО. Фактично вона заходить не лише на північні кордони України, а й на східні кордони Польщі та країн Балтії, наголошує газета у статті «Союзна загроза».

Національне агентство з питань запобігання корупції святкує свою першу річницю. Газета «Сегодня» дізналася, що агенство встигло за перший рік роботи, і з якими проблемами зіткнулося. Газетярі з'ясували, що за цей час в реєстрі агенції з'явилося понад 1,2 мільйона щорічних електронних декларацій чиновників, з яких перевірку проходять зараз 339. При цьому повну перевірку пройшли лише 39 декларацій, і в чотирьох з них були виявлені порушення – їх передали в НАБУ. Видання зазначає, що перевірки понад мільйона декларацій здійснюють лише 28 співробітників Нацагентства. Докладніше йдеться в статті «Перший рік НАПКА: справи, скандали і перевірки».

Одна з найбільших у Європі Новодністровська ГАЕС виробляє дешеву електроенергію та збалансовує потужності українських АЕС, констатує газета «Україна молода». Про те, на чому заробляють енергетики, йдеться в публікації «Дністер в обидва боки». Газета нагадує, що гідроенергетика у світі – напрочуд популярний вид генерації. ГАЕС активно будують у Канаді, Австрії, Швейцарії. До речі, як зазначає «Україна молода», Австрія навчилася непогано заробляти на цьому, балансуючи своїми станціями майже половину енергетичних потужностей Німеччини, яка через низку необдуманих рішень, ухвалених свого часу, сьогодні переживає кризу в цій галузі.

Газета «Голос України» пише, що в окупованому Криму знову графіки відключень, знову під’єднання резервних джерел енергоживлення – дизельних генераторних установок. Хвалений енергоміст, що його проклала на Кримській півострів Росія, виявився не здатним працювати за максимальних навантажень. Парламентська газета нагадує, що раніше електроенергія подавалася з материкової частини України, закриваючи майже до 90% потреб півострова в електроенергії.

Екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера призначили незалежним директором правління контрольованої державою нафтової компанії «Роснефть». «Європейська еліта і європейський бізнес, які намагаються зберегти зв'язки з Москвою, будуть тепер намагатися «врівноважити» свою позицію відвертим антиамериканізмом», – наголошує газета «День».