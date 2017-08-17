Найбільше Путін боїться змови силовиків під патронатом великого капіталу (огляд преси)

Законом про санкції проти Росії США повернули на порядок денний ідею перевороту як одного з імовірних шляхів виведення країни з нинішньої кризи. Позбутися нинішнього президента в Росії можуть різними способами, зазначає «Газета по-українськи». Серед варіантів: військовий переворот, змова великого бізнесу, фізичне усунення Путіна. Найбільше, за твердженням видання, господар Кремля боїться змови силовиків під патронатом великого капіталу та домовленостей щодо наступника. Про це йдеться в статті «Навіть у спеку Путін не знімає бронежилета».

Війна стала екзаменом для держави, громадян та війська, розітнувши навпіл час – до і після 2014 року, констатує газета «День». Часто можна почути, що, мовляв, Україна була не готова до агресії, Янукович розвалив армію, корупція роз’їла державні механізми, російська агентура просочилась у всі ключові гілки влади. Це справедливе, але, як стверджує видання, дуже спрощене судження. Досі залишаються в Україні сили, які пропагують нейтралітет, так звану політику багатовекторності, яку Київ вже сповідував тривалий час. Про шкідливість таких суджень експерт «Дня» розповідає у статті «Ази безпеки».

У середу співробітники Дніпровського відділення поліції Києва вручили голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну підозру в нанесенні тілесних ушкоджень Всеволоду Філімоненку. Експерти «Дня» переконують, що в Україні корупція надто міцно вкоренилась, і створені такі механізми, щоб крали всі, на всіх ланках. На цьому наголошується в статті «П’ять вимірів «справи Шабуніна».

До екологічних проблем привертає увагу газета «Голос України». Видання розповідає про «блакитну перлину» Північного Причорномор’я – Тилигульський лиман, що розкинувся на межі Одеської та Миколаївської областей. Журналісти стверджують, що останніми роками він постійно помирає, а з ним і вся фауна та флора цього регіону. Яких заходів треба вжити, щоб врятувати лиман, розповідає парламентська газета.

«Газета по-українськи» стверджує, що на підприємствах зараз великий дефіцит робітників. Люди бригадами звільняються і їдуть за кордон. Дійшло вже до того, що почали пропонувати гроші тим, хто приведе на роботу працівників. Видання не виключає, що незабаром доведеться запрошувати на роботу іноземців.