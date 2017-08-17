Кияни об'єктивно оцінюють своє місто і відкрито говорять про його проблеми – соціолог дослідження The Economist

На те, що Київ посів 131-е місце із 140 в рейтингу найкомфортніших міст від The Economist, міг вплинути як конфлікт на сході, так і проблеми самого міста, кажуть урбаністи. Міська влада заявляє про активну розбудову столиці, а соціологи посилаються на українські дослідження, відповідно до яких кияни незадоволені комунальними послугами та безпекою на київських вулицях.

Заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів впевнений, що на позиції Києва в рейтингу найкомфортніших міст вплинув військовий конфлікт на Донбасі, який в очах авторів рейтингу є дестабілізуючим фактором для життя в місті навіть поза межами конфлікту.

«Якщо війна припиниться, думаю, Київ різко зміниться в цьому рейтингу», – переконаний він.

Посилаючись на дослідження «Рейтингу», проведене взимку 2017 року, Мисів визнає, що Київ дійсно має проблеми: відповідно до оцінок самих киян, за якістю життя він займає 16-е місце серед обласних центрів України. На першому – Вінниця.

Самі кияни доволі об'єктивно оцінюють своє місто і відкрито говорять про його проблеми

«Самі кияни доволі об'єктивно оцінюють своє місто і відкрито говорять про його проблеми», – коментує соціолог, хоча зазначає: жителі столиці порівнюють її не з Луцьком чи Черніговом, а з європейськими столицями, відповідно, і планка в них вища. За словами Мисіва, найбільше кияни невдоволені комунальною сферою та рівнем безпеки.

Урбаніст та експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко схильний до думки, що якість життя в Києві погіршується.

Зводиться забагато житла, а дороги, освіта, медицина, інші сервіси за ним не встигають. Злочинність і небезпека для життя у Києві зростають, щоб не говорив Арсен Аваков

«Динаміка справді негативна. Її чинники – диспропорції у новій забудові міста. Зводиться забагато житла, а дороги, освіта, медицина, інші сервіси за ним не встигають. Злочинність і небезпека для життя у Києві зростають, щоб не говорив Арсен Аваков (очільник МВС – ред.). Окрім того, лише в Пущі-Водиці лісовий масив Києва втратив 500 гектарів за 5 років», – нарікає урбаніст.

Міністерство внутрішніх справ України у липні повідомило, зокрема, про зниження рівня злочинності по різних групах злочинів від 10% до 22%.

Місто стає більш комфортним – представник КМДА

Заступник голови КМДА Геннадій Пліс до рейтингів ставиться скептично, посилаючись на досвід.

За попередні 15 років місто накопичило 25 мільярдів боргів. За два роки ці борги зменшились на 10 мільярдів

«Рік чи два тому рейтингове агентство «Стандарт-Інфо» сказало, що місто в переддефолтному стані. За попередні 15 років, коли, відповідно до їхнього рейтингу, місто було в непоганому стані, воно накопичило 25 мільярдів боргів. За два роки ці борги зменшились на 10 мільярдів», – згадує він.

При цьому, наголошує чиновник, в бюджеті Києва залишається лише 40% податків на доходи від фізичних осіб, порівняно з 60%, які залишають собі інші міста. «Для нас це на сьогодні сім мільярдів гривень», – розтлумачує різницю Пліс. Іншою проблемою, як визнає заступник мера, є відсутність генерального плану міста, однак він наголошує – Київ не припиняє розвиватись.

Ніколи раніше не було такого темпу ремонту доріг, минулого року купили 50 автобусів, 26 тролейбусів, 11 трамваїв

«До кінця року буде відкрито три нові школи і десять дитячих садочків. Черга в дитсадки зменшилася втричі за останні два роки, – перераховує Пліс. – Ніколи раніше не було такого темпу ремонту доріг, минулого року купили 50 автобусів, 26 тролейбусів, 11 трамваїв. Це не може не робити місто більш комфортним».

Любомир Мисів визнає позитивні зміни в інфраструктурі, але підкреслює, що місто – це не лише центральні райони.

Бачимо проблеми, з якими влада не встигає справлятися: забагато людей, автомобілів, зменшення зелених зон, черги в садках, школах

«Це й спальні райони, в яких ми з вами живемо і бачимо проблеми, з якими влада не встигає справлятися: забагато людей, автомобілів, зменшення зелених зон, черги в садках, школах, медичних закладах», – каже експерт.

Натомість директор «Інституту розвитку територій» Юрій Ганущак стверджує, що втрата позицій Києва у рейтингу може свідчити швидше про те, що прогрес у розвитку міста уповільнюється. Водночас, на думку експерта, столиця України залишається більш комфортною і облаштованою для життя, ніж деякі популярні серед туристів столиці півдня Європи.

Київ кращий ніж Афіни, за тим же рівнем комунальних послуг

«Ніхто не казав, що Київ – ідеальне місто для проживання, він має ті ж проблеми, що й більшість міст. Проте Київ кращий, наприклад, ніж Афіни, за тим же рівнем комунальних послуг. Адже у Греції не буває сильних морозів, і комунальні служби – розслаблені, як на сієсті», – порівнює експерт.

В той же час Геннадій Пліс анонсує впровадження нових критеріїв оцінки якості життя в столиці, на які спиратиметься міська влада.

«Півтора місяці тому ми скоригували стратегію міста Києва, переглянули її і ввели більше двохсот показників, відповідно до яких будемо оцінювати. Частина з них – це саме незалежні рейтинги, які мають оцінювати місто, а не лише наші розрахункові параметри», – пояснює він.

Раніше посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф у своєму твітері висловила незгоду з оцінками експертів The Economist.

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