КПУ. Замість «Нюрнберга» – на пляж (огляд преси)

Газета «Україна молода» згадує про повідомлення, яке днями лишилося майже непоміченим. Нацагентство з питань запобігання корупції просить суд притягнути до адміністративної відповідальності лідера заборонених в Україні комуністів Петра Симоненка. І причиною цьому є зовсім не сепаратистська діяльність. Виявляється, «встановлено низку порушень при отриманні грошових внесків на підтримку політичної партії». Цинізм подібної ситуації просто-таки занурює у ступор, обурюються газетярі. Вони цікавляться – про які взагалі грошові внески йдеться? Про яку підтримку політичної партії? Якщо КПУ – всупереч судовому рішенню – продовжує діяти, це не просто скандальна звістка, це привід для серйозного розслідування. І проводити його, звичайно ж, мусить аж ніяк не Нацагентство з питань запобігання корупції, наголошується в публікації «Замість «Нюрнберга» – на пляж».

Якби в 2014 році в Україні, крім регулярної армії, були ще добровольчі підрозділи з цивільних у всіх областях – сили територіальної оборони, як у країнах Балтії, Фінляндії та Польщі, війна закінчилася б за лічені години, стверджує експерт «Газети по-українськи». Він вважає, що ці підрозділи не пізно й зараз організувати. Бо загроза великої війни з Росією ще існує. Хоча Кремль вже втратив свій шанс. Якби Росія ударила у повну силу три роки тому, не відомо, де б українська армія зупинила агресора, зазначає видання.

Будь-який український президент на наступний день після обрання починає думати про другий термін. Порошенко – не виняток, констатує «Газета по-українськи». Якщо переконається, що переобиратися краще достроково, шукатиме для цього можливості. Основний конкурент чинного президента – Юлія Тимошенко. Але розглядають варіант із Ляшком, бо він – максимально зручний опонент для Порошенка, стверджує в газеті політолог Олександр Кочетков. Заголовок статті – «Восени стартує передвиборна кампанія Порошенка».

Якщо не змінити ситуацію, то корупція, як і війна, може загрожувати суверенітету України. Про це в газеті «День» наголошує директор НАБУ Артем Ситник. Він переконує, що в Україні досі існують політичні договорняки. Як приклад він наводить ситуацію з держпідприємствами, де досі існують ті ж самі корупційні правила. «Справа Мартиненка» в цьому плані є знаковою. Це можна вважати і політичною корупцією, адже з державних підприємств крадуться кошти, які потім використовуються для створення партій, телеканалів, заведення «своїх» людей до влади, лобіювання певних законопроектів у парламенті тощо, зазначає очільник НАБУ.

«Чи існують на війні атеїсти?..» – у статті під таким заголовком в газеті «День» капелан морських піхотинців Андрій Зелінський розповідає про психологічний стан бійців на передовій, проблему посттравматичного синдрому й особливості військової культури. Він зазначає, що на передовій у людини чітко структурується система пріоритетів. Колись непомітне тут стає чи не найважливішим. Мирному повсякденню характерна боротьба за статуси та статки, а на війні вони втрачають будь-яке значення, найважливішою цінністю стає саме життя. Війна очищує суспільство в тому плані, що суспільство на певному етапі державного розвитку зосередило увагу на справді важливому, наголошує капелан.