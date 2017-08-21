Українцям потрібно позбутися ілюзії щодо іншої Росії (огляд преси)

«Український тиждень» наголошує на необхідності позбутися ілюзій щодо іншої Росії. Видання переконує, що сценарій появи на місці агресивної, однак більш-менш передбачуваної Росії, купки країн-«карликів» кожна завбільшки з чотири Франції, причому майже всі з ядерною зброєю, – страшний сон як для Вашингтона, так і для Брюсселя. Захід зробить усе, щоб його уникнути, аж до безпосередньої підтримки ненависного Кремля. Для України «Запорєбрік» – це надовго, можливо, назавжди. Замість того, щоб чекати слабкості сусіда, слід робитися сильними самим, зазначає видання у статті «Дохла корова в Кремлі».

У цьому ж числі «Український тиждень» досліджує, чому нового омбудсмена не змогли призначити у встановлений термін, та чи варто чекати швидкого вирішення цього питання восени. Прогнози журналістів невтішні. Вони вважають, що офіс уповноваженого може поповнити довгий перелік установ, де роками не можуть призначити нових очільників. Наскільки це катастрофічно для країни, йдеться в статті «Битва за права».

Першому віце-прем'єру Степану Кубіву пора шукати нову роботу, переконує в тижневику «Новое время» парламентарій Сергій Лещенко. Він вважає, що підконтрольне Кубіву Міністерство економічного розвитку і торгівлі втратило статус локомотива реформ. Воно стало джерелом проблем для бізнесу і слухняним інструментом олігархів та спецслужб. Автор нагадує, що на початку року перший віце-прем'єр, отримавши припис СБУ, без роздумів наклав санкції на незалежних трейдерів скрапленого газу, навіть не спробувавши вникнути в проблему. Через місяць СБУ визнала, що претензій до трейдерів немає. Але за цей час вільну нішу на ринку автогазу зайняв одіозний Віктор Медведчук, зазначає дописувач. Ще Мінекономіки створило сприятливі умови для Дмитра Фірташа, що монополізував ринок добрив. Кубів може бути заслуженим учасником Революції гідності, але його робота міністром не відповідає викликам часу, переконує Сергій Лещенко.

Тижневик «Фокус» пропонує в датах і фактах історію поразок та перемог України за 26 років Незалежності. Видання пише, що у складні часи люди особливо хочуть простих рішень. Але так не буває, переконує видання і розповідає – чому важливо уникати категоричних висновків. Стаття називається «Зрадоперемога».

Про те, чому пропоноване представниками проросійської п’ятої колони вирішення соціально-економічних проблем в Україні шляхом відновлення економічних зв’язків із Росією не має сенсу, розповідає «Український тиждень» у матеріалі «Безперспективний орієнтир».

Розвиток інтернет-торгівлі зробив Україну європейським лідером за темпами зростання безготівкових розрахунків. Як переконує тижневик «Новое время», від цього виграють не тільки споживачі, але і держава, адже розрахунки за допомогою карт завдають серйозного удару по корупції в країні.