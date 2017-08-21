Вчені НАСА на реактивних літаках стежитимуть за сонячним затемненням 21 серпня

Фінансована НАСА команда стежитиме 21 серпня за тінню Місяця над східною частиною США на двох спеціально оснащених реактивних літаках WB-57F. Літаки піднімуться у повітря з космічного центра НАСА імені Джонсона в Х’юстоні, штат Техас, і пролетять над штатами Місурі, Іллінойс і Теннессі, на висоті близько 15 тисяч метрів.

Таким чином, вчені зможуть слідкувати за затемненням у три рази довше, ніж із землі. Це надасть їм рідкісну можливість зробити розширені спостереження.

На носах літаків будуть розміщені телескопи. Завдяки цьому вчені зроблять унікальні знімки атмосфери Сонця. Вони також слідкуватимуть за Меркурієм та зроблять першу теплову карту планети.

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