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21 Серпень 2017, Київ 11:44
Суспільство

Вчені НАСА на реактивних літаках стежитимуть за сонячним затемненням 21 серпня

Жінка дивиться у телескоп посеред футбольного поля напередодні сонячного затемнення, місто Мадрас, штат Орегон, США, 20 серпня 2017 року

Фінансована НАСА команда стежитиме 21 серпня за тінню Місяця над східною частиною США на двох спеціально оснащених реактивних літаках WB-57F. Літаки піднімуться у повітря з космічного центра НАСА імені Джонсона в Х’юстоні, штат Техас, і пролетять над штатами Місурі, Іллінойс і Теннессі, на висоті близько 15 тисяч метрів.

Таким чином, вчені зможуть слідкувати за затемненням у три рази довше, ніж із землі. Це надасть їм рідкісну можливість зробити розширені спостереження.

На носах літаків будуть розміщені телескопи. Завдяки цьому вчені зроблять унікальні знімки атмосфери Сонця. Вони також слідкуватимуть за Меркурієм та зроблять першу теплову карту планети.

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